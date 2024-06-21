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Україна

"Це прозора корупція". Журналіст заявив про "хитрий документ", який диктує громадам, де купувати техніку для шкільної дисципліни "Захист України"

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Міністерство освіти і науки України, яке очолює Оксен Лісовий, видало наказ, котрий фактично змушує громади робити закупівлі в конкретного виробника, заявив експерт і журналіст Володимир Горковенко у своєму блозі на "Цензор.НЕТ", передає видання "Гордон".

Він зазначив, що йдеться про купівлю обладнання для оновленої шкільної дисципліни "Захист України". Планують, що навчання відбуватиметься у спеціальних осередках зі стрілецькими тренажерами, навчальними дронами, аптечками й медичними манекенами. Раз на тиждень кожен клас проводитиме в такому осередку цілий навчальний день, там викладатимуть фахові військові. Саме для обладнання таких тренінгових центрів уряд виділив 1,64 млрд грн субвенції з державного бюджету.

22 травня 2024 року за підписом Лісового видали наказ №731 "Про затвердження особливостей використання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України". Цей наказ регулює, як саме мають використовувати гроші із субвенції.

Горковенко звернув увагу, що в пункті №15 документа вказано: усе, що перевищує 100 тис. грн вартості, треба купувати через електронний каталог.

"Електронний каталог – це система, яка називається Prozorro Market. Свого часу влада спеціально створила клон існуючої системи Prozorro, котрий більш толерантний до різноманітних змін, нововведень і корупційних складових. Одним словом, ця система – мрія корумпованого чиновника", – зазначив журналіст.

Він додав, що раніше розпорядники коштів могли оголошувати тендери, самі прописували вимоги до товарів і виставляли характеристики цих товарів.

"Громадськість слідкувала за цими тендерами, а в разі порушень вмикали режим "Алярм". У таких торгах міг узяти участь хто завгодно – пропонуй вигідну ціну й вигравай. Саме так це працює в цивілізованому світі й колись працювало в Україні. Але чиновники від освіти створили умови, коли в цих тендерах чужі не ходять. Лише свої. Тому школи можуть з електронного каталогу Prozorro Market вибирати товари лише окремих виробників і навіть окремого бренда. Цей перелік "перевірених фірм" МОН сформувало спільно з посадовцями ДУ "Професійні закупівлі". Тобто чиновники цілком свідомо обмежили вибір", – написав Горковенко.

Журналіст підкреслив, що міністр особисто писав про те, що, наприклад, навчальні тири будуть закуповувати через Prozorro Market. І зараз такі тири є в каталозі – це категорія "Інтерактивний лазерний стрілецький тренажер (тир)".

"Це дороговартісний товар, котрий коштує від 100 до 150 тис. грн. Тому очевидно, що в загальних сумах закупівлі він складатиме левову частку. Якщо детальніше розглянути характеристики даної позиції на Prozorro Market, то можна побачити цікаву деталь – програмне забезпечення конкретної моделі "Захисник Вітчизни 2.1". Розробником і продавцем даного програмного забезпечення є конкретна приватна компанія, яка має патент на дане програмне забезпечення", – зауважив він.

Горковенко переконаний, що в такий спосіб посадовці планують "ультимативно нав'язати всій системі освіти купувати конкретний товар у конкретної компанії". Він додав, що така сама ситуація і з іншими позиціями.

"Усе б нічого! Але наказ №731 Міністерства освіти порушує закон і постанову Кабміну. Згідно із законом України "Про публічні закупівлі" й постановою КМУ №1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель", замовники самостійно обирають форму проведення закупівлі: чи то відкриті торги (тендер), чи вибір із каталогу (Prozorro Market). Тобто нав'язувати конкретний товар і конкретного виробника – це не прозорі закупівлі, а це вже прозора корупція, коли мільярдні суми спрямовуються в кишені конкретних людей", – зробив висновок журналіст.