"Это прозрачная коррупция". Журналист заявил о "хитром документе", который диктует громадам, где покупать технику для школьной дисциплины "Защита Украины"

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Министерство образования и науки Украины, которое возглавляет Оксен Лисовой, издало приказ, который фактически заставляет общины делать закупки у конкретного производителя, заявил эксперт и журналист Владимир Горковенко в своем блоге на "Цензор.НЕТ", передает издание "Гордон".

Он отметил, что речь идет о покупке оборудования для обновленной школьной дисциплины "Защита Украины". Планируется, что обучение будет проходить в специальных центрах со стрелковыми тренажерами, учебными дронами, аптечками и медицинскими манекенами. Раз в неделю каждый класс будет проводить в таком центре целый учебный день, там будут преподавать профессиональные военные. Именно для оборудования таких тренинговых центров правительство выделило 1,64 млрд грн субвенции из государственного бюджета.

22 мая 2024 года за подписью Лисового издали приказ №731 "Об утверждении особенностей использования образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (по специальному фонду государственного бюджета) для обеспечения преподавания учебного предмета "Защита Украины". Этот приказ регулирует, как именно должны использовать деньги из субвенции.

Горковенко обратил внимание, что в пункте №15 документа указано: все, что превышает 100 тыс. грн стоимости, надо покупать через электронный каталог.

"Электронный каталог — это система, которая называется Prozorro Market. В свое время власть специально создала клон существующей системы Prozorro, который более толерантен к различным изменениям, нововведениям и коррупционным составляющим. Одним словом, эта система — мечта коррумпированного чиновника", — отметил журналист.

Он добавил, что ранее распорядители средств могли объявлять тендеры, сами прописывали требования к товарам и выставляли характеристики этих товаров.

"Общественность следила за этими тендерами, а в случае нарушений включали режим "Алярм". В таких торгах мог принять участие кто угодно — предлагай выгодную цену и выигрывай. Именно так это работает в цивилизованном мире и когда-то работало в Украине. Но чиновники от образования создали условия, когда в этих тендерах чужие не ходят. Только свои. Поэтому школы могут из электронного каталога Prozorro Market выбирать товары только отдельных производителей и даже отдельного бренда. Этот перечень "проверенных фирм" МОН сформировало совместно с чиновниками ГУ "Профессиональные закупки". То есть чиновники вполне сознательно ограничили выбор", — написал Горковенко.

Журналист подчеркнул, что министр лично писал о том, что, например, учебные тиры будут закупать через Prozorro Market. И сейчас такие тиры есть в каталоге — это категория "Интерактивный лазерный стрелковый тренажер (тир)".

"Это дорогостоящий товар, который стоит от 100 до 150 тыс. грн. Поэтому очевидно, что в общих суммах закупки он будет составлять львиную долю. Если подробнее рассмотреть характеристики данной позиции на Prozorro Market, то можно увидеть интересную деталь — программное обеспечение конкретной модели "Защитник Отечества 2.1". Разработчиком и продавцом данного программного обеспечения является конкретная частная компания, которая имеет патент на данное программное обеспечение", — отметил он.

Горковенко убежден, что таким образом чиновники планируют "ультимативно навязать всей системе образования покупать конкретный товар у конкретной компании". Он добавил, что такая же ситуация и с другими позициями.

"Все бы ничего! Но приказ №731 Министерства образования нарушает закон и постановление Кабмина. Согласно закону Украины "О публичных закупках" и постановлению КМУ №1178 "Об утверждении особенностей осуществления публичных закупок", заказчики самостоятельно выбирают форму проведения закупки: то ли открытые торги (тендер), то ли выбор из каталога (Prozorro Market). То есть навязывать конкретный товар и конкретного производителя — это не прозрачные закупки, а это уже прозрачная коррупция, когда миллиардные суммы направляются в карманы конкретных людей", — сделал вывод журналист.