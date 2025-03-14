Резкое похолодание, дожди и мокрый снег: какой будет погода в Украине на выходных

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в столице на выходных есть вероятность небольшого дождя и значительное снижение температуры.

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В Украину на выходных зайдет новая воздушная масса арктического происхождения. Поэтому на части территории страны ожидается снижение температуры, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В частности, в субботу, 15 марта, в западных областях и в большинстве северных температура воздуха составит в течение дня +3...+9 градусов, на остальной территории столбик термометра поднимется до +12...+20 градусов. На следующий день, в воскресенье 16 марта тепло останется только на юге и юго-востоке Украины.

"Из-за такого существенного похолодания завтра, 15-го марта, дожди на западе и севере Украины местами будут переходить в мокрый снег. В центральных областях будет преобладать дождь", — сообщила специалист.

Она добавила, что в южной части Украины и на юго-востоке 15-16 марта осадков не предвидится.

Погода в Киеве на выходных в Киеве на выходных

В столице в субботу, 15 марта, есть вероятность небольшого дождя. Температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов.

В воскресенье, 16 марта, существенных осадков в Киеве не ожидается. Столбики термометров будут колебаться около +2...+5 градусов.

Синоптик также предупредила о резком похолодании в Украине с 17 марта. По ее словам, вся следующая рабочая неделя в Украине будет холодной, с "минусами" ночью и небольшими "плюсами" в дневные часы. Теплеть начнет в конце следующей недели, ближе к 22-23 марта.

Наталья Диденко и ранее сообщала о похолодании в конце текущей недели. Она предупреждала, что могут отзываться хронические недуги, болеть голова, давление будет заворачивать не туда",

Ранее представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что во второй половине марта ожидается некоторое снижение температуры. Средняя месячная температура будет в пределах от +1 до +7 градусов, то есть на 1-1,5 градуса выше нормы.