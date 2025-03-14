Різке похолодання, дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні на вихідних

Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що в столиці на вихідних є ймовірність невеликого дощу й значне зниження температури.

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В Україні на вихідних зайде нова повітряна маса арктичного походження. Тому на частині території країни очікується зниження температури, повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Зокрема, в суботу, 15 березня, у західних областях та у більшості північних температура повітря становитиме впродовж дня +3…+9 градусів, на решті території стовпчик термометра підніметься до +12…+20 градусів. Наступного дня, в неділю 16 березня тепло залишиться лише на півдні та південному сході України.

"Через таке суттєве похолодання завтра, 15-го березня, дощі на заході та півночі України подекуди переходитимуть у мокрий сніг. У центральних областях переважатиме дощ", — повідомила фахівчиня.

Вона додала, що у південній частині України та на південному сході 15-16 березня опадів не передбачається.

Погода в Києві на вихідних

У столиці в суботу, 15 березня, є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря підніметься до +5…у +7 градусів.

У неділю, 16 березня, істотних опадів в Києві не очікується. Стовпчики термометрів коливатимуться близько +2…+5 градусів.

Синоптикиня також попередила про різке похолодання в Україні з 17 березня. За її словами, увесь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним, із "мінусами" вночі та невеликими "плюсами" в денні години. Теплішати почне в кінці наступного тижня, ближче до 22-23 березня.

Наталія Діденко й раніше повідомляла про похолодання в кінця поточного тижня. Вона попереджала, що можуть озиватися хронічні недуги, боліти голова, тиск завертатиме не туди",

Раніше представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що в другій половині березня очікується певне зниження температури. Середня місячна температура буде в межах від +1 до +7 градусів, тобто на 1-1,5 градуса вище за норму.