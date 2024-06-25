Братчук пояснив, як зробити відпочинок на морі в Одесі безпечним (відео)

В Одеському регіоні є можливість відпочивати на морі. Але при цьому обов'язково необхідно, зауважив Братчук, бігти в укриття при оголошенні повітряної тривоги.

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Наразі в Одесі відкриті деякі локації на морі, які попередньо були узгоджені із обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням. Про це в ефірі "24 каналу" нагадав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, в Одесі люди дійсно можуть відпочивати на дозволених локаціях, але при цьому важливо дотримуватися встановлених правил, головне з яких — не ігнорувати повітряну тривогу.

Також він констатував, що після влучання російського "Іскандеру" громадяни робили селфі та займалися спортом на пляжі на фоні диму.

Застереження Братчука можна почути з 08:18 по 10:50

Братчук наголосив, що при оголошенні повітряної тривоги краще одразу піти в укриття, адже це може зберегти життя.

Нагадаємо, 5 червня російські окупанти завдали ракетного удару по об'єктах туристичної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Також Фокус писав про трагічний випадок, який стався 2 червня в Одесі. 20-річна поліцейська з Рівненської області була на пірсі під час сильного шторму. Одна хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море.

Дівчину шукали три дні. Водолазам довелося обстежити 35 тисяч квадратних метрів акваторії Чорного моря. Рятувальникам постійно треба було прораховувати і напрямок вітру, і напрямок хвиль, щоб розуміти, де шукати. Врешті решт тіло загиблої поліцейської знайшли на відстані 1 км від берега.