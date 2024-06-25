Братчук пояснив, як зробити відпочинок на морі в Одесі безпечним (відео)
В Одеському регіоні є можливість відпочивати на морі. Але при цьому обов'язково необхідно, зауважив Братчук, бігти в укриття при оголошенні повітряної тривоги.
Наразі в Одесі відкриті деякі локації на морі, які попередньо були узгоджені із обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням. Про це в ефірі "24 каналу" нагадав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
За його словами, в Одесі люди дійсно можуть відпочивати на дозволених локаціях, але при цьому важливо дотримуватися встановлених правил, головне з яких — не ігнорувати повітряну тривогу.
Також він констатував, що після влучання російського "Іскандеру" громадяни робили селфі та займалися спортом на пляжі на фоні диму.
Братчук наголосив, що при оголошенні повітряної тривоги краще одразу піти в укриття, адже це може зберегти життя.
Нагадаємо, 5 червня російські окупанти завдали ракетного удару по об'єктах туристичної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Також Фокус писав про трагічний випадок, який стався 2 червня в Одесі. 20-річна поліцейська з Рівненської області була на пірсі під час сильного шторму. Одна хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море.
Дівчину шукали три дні. Водолазам довелося обстежити 35 тисяч квадратних метрів акваторії Чорного моря. Рятувальникам постійно треба було прораховувати і напрямок вітру, і напрямок хвиль, щоб розуміти, де шукати. Врешті решт тіло загиблої поліцейської знайшли на відстані 1 км від берега.