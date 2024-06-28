Дивні опади в Сумах: чи існує радіаційна або хімічна загрози

За словами голови Сумської МВА Олексія Дрозденка, одна людина звернулася по медичну допомогу з алергічною реакцією, але відмовилася від подальшої госпіталізації.

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У Сумах було зафіксовано незвичні опади, проте зміна радіаційного або хімічного фону не спостерігається. Про це 28 червня повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко на своїй сторінці в Telegram.

Він запевнив, що в місті не зафіксовано радіаційної чи хімічної загрози після цих незвичайних опадів.

Проте одна людина звернулася по медичну допомогу з алергічною реакцією, але відмовилася від госпіталізації, отримавши необхідну допомогу на місці.

"Ми звернулися до Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України для з'ясування обставин. Також очікуємо на результат експертизи частинок і працюємо в штатному режимі", — розповів голова МВА Дрозденко.

Дивні опади в Сумах: що відомо

Нагадаємо, що 27 червня в Сумах були зафіксовані дивні опади в районі вулиці Привокзальна та місцевої ТЕЦ. Мешканці міста також повідомляли про погане самопочуття. Двоє людей звернулися до Служби "15-80", яка приймає скарги щодо аварійних ситуацій у сфері ЖКГ та здійснює контроль за їх виконанням.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Росса атакувала велику ТЕЦ у Сумах із застосуванням авіаційних бомб. Тоді в Сумській ОДА зазначили, що внаслідок атаки, попередньо, постраждалих немає.