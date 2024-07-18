Нерухомість у Туреччині — інвестиція та можливість довгого проживання
Туреччина — це країна трьох морів, і на кожному з них є свої гарні місця. Туреччина славиться своїми стародавніми пам'ятками і чистими пляжами. Саме ці два чинники приваблюють основну масу туристів у країну. Завдяки цьому розвивається в Туреччині й ринок нерухомості. Квартири купують інвестори з метою здачі їх туристам — так інвестори отримують з часом прибуток. Також їх купують прості люди з метою довгострокового проживання в країні. Квартира в Туреччині — це гарне і доступне рішення для багатьох покупців. Ціни та інше залежать від багатьох факторів.
Найпривабливіші регіони для купівлі квартир
Туреччина — країна різноманітна і цікава не тільки біля моря, а й далеко від нього. У центрі країни є гори, пустелі, лікувальні солоні озера тощо. Кожен обирає ту локацію, яка йому більше до вподоби. Але основна маса інвесторів скуповує житлоплощу в приморських містах. А тому регіони найпростіше розділити за приналежністю до них. Їх вийде три, як і три моря:
- Чорноморський регіон. Тут популярними містами є Синоп і Самсун. Синоп відомий завдяки гарним краєвидам та історичним подіям, які з ним пов'язані. Це тихе місце з м'яким кліматом. Синоп розташувався на півострові, має регіональний аеропорт.
- Самсун — це велике місто. Один із головних портів на Чорноморському узбережжі. Для туристів привабливе пам'ятками та чистим морем. Інфраструктура добре розвинена, є лінія швидкісного трамвая.
- Регіон Мармурового моря. Тут основним і найголовнішим містом у всіх сенсах є Стамбул — найбільший населений пункт країни. Це популярне серед людей місце, і тому тут широкий вибір нерухомості. Стамбул цікавий багатьом через Босфор і той факт, що розташований він одразу і в Європі, і в Азії. Тут багато визначних пам'яток. Пляжі також хороші. Розвинена інфраструктура. Також серед туристів та інвесторів популярні такі міста, як Гебзе та Ізміт. До Гебзе зручно добиратися регіональною електричкою зі Стамбула.
- Середземноморський регіон. Тут знаходиться основна маса туристичних міст. Це Анталья, Аланья, Мерсін, Кушадаси та інші. Цей регіон популярний завдяки м'якому клімату (взимку тут рідко температура опускається нижче +10 градусів за Цельсієм). Тому тут рай для туристів і для інвесторів. Витрачені на квартиру кошти окупаються швидко.
Туреччина — це країна, де інвестувати у квартири вигідно.
Переваги Туреччини як країни, де купується нерухомість
Переваг у Туреччині багато, і серед них виділяють такі:
- Рівень життя в країні зростає. Це добре для тих, хто купує квартиру для довгого проживання в Туреччині.
- Хороший клімат. Снігові зими бувають тільки в центрі країни, де клімат більш континентальний. На узбережжях морів таке трапляється вкрай рідко.
- Висока прибутковість (до 12% річних) і швидка окупність (10-20 років) квартир.
Тому ринок нерухомості і розвивається в цій країні. Він приносить інвесторам прибуток.