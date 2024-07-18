Нерухомість у Туреччині — інвестиція та можливість довгого проживання

Туреччина — це країна трьох морів, і на кожному з них є свої гарні місця. Туреччина славиться своїми стародавніми пам'ятками і чистими пляжами. Саме ці два чинники приваблюють основну масу туристів у країну. Завдяки цьому розвивається в Туреччині й ринок нерухомості. Квартири купують інвестори з метою здачі їх туристам — так інвестори отримують з часом прибуток. Також їх купують прості люди з метою довгострокового проживання в країні. Квартира в Туреччині — це гарне і доступне рішення для багатьох покупців. Ціни та інше залежать від багатьох факторів.

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Найпривабливіші регіони для купівлі квартир

Туреччина — країна різноманітна і цікава не тільки біля моря, а й далеко від нього. У центрі країни є гори, пустелі, лікувальні солоні озера тощо. Кожен обирає ту локацію, яка йому більше до вподоби. Але основна маса інвесторів скуповує житлоплощу в приморських містах. А тому регіони найпростіше розділити за приналежністю до них. Їх вийде три, як і три моря:

Чорноморський регіон. Тут популярними містами є Синоп і Самсун. Синоп відомий завдяки гарним краєвидам та історичним подіям, які з ним пов'язані. Це тихе місце з м'яким кліматом. Синоп розташувався на півострові, має регіональний аеропорт.

Самсун — це велике місто. Один із головних портів на Чорноморському узбережжі. Для туристів привабливе пам'ятками та чистим морем. Інфраструктура добре розвинена, є лінія швидкісного трамвая.

Регіон Мармурового моря. Тут основним і найголовнішим містом у всіх сенсах є Стамбул — найбільший населений пункт країни. Це популярне серед людей місце, і тому тут широкий вибір нерухомості. Стамбул цікавий багатьом через Босфор і той факт, що розташований він одразу і в Європі, і в Азії. Тут багато визначних пам'яток. Пляжі також хороші. Розвинена інфраструктура. Також серед туристів та інвесторів популярні такі міста, як Гебзе та Ізміт. До Гебзе зручно добиратися регіональною електричкою зі Стамбула.

Середземноморський регіон. Тут знаходиться основна маса туристичних міст. Це Анталья, Аланья, Мерсін, Кушадаси та інші. Цей регіон популярний завдяки м'якому клімату (взимку тут рідко температура опускається нижче +10 градусів за Цельсієм). Тому тут рай для туристів і для інвесторів. Витрачені на квартиру кошти окупаються швидко.

Туреччина — це країна, де інвестувати у квартири вигідно.

Переваги Туреччини як країни, де купується нерухомість

Переваг у Туреччині багато, і серед них виділяють такі:

Рівень життя в країні зростає. Це добре для тих, хто купує квартиру для довгого проживання в Туреччині.

Хороший клімат. Снігові зими бувають тільки в центрі країни, де клімат більш континентальний. На узбережжях морів таке трапляється вкрай рідко.

Висока прибутковість (до 12% річних) і швидка окупність (10-20 років) квартир.

Тому ринок нерухомості і розвивається в цій країні. Він приносить інвесторам прибуток.