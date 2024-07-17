Плавають і купаються: Київ потерпає від зливи, затопило ТЦ "Магеллан" (відео)

На деяких вулицях Києва потоки води заважають їхати автомобілям, свідчать відео із соцмереж. За годину до зливи у КМДА розповіли про готовність стоків до дощу.

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Під час зливи, яка сталась у Києві вдень 17 липня, потоки води заливали проїжджу частину і тротуари у різних районах столиці. Вода доходила до половини висоти колеса легкових автомобілів і тонким шаром вкрила підлогу у ТЦ "Магеллан". Про те, як українська столиця пережила літню грозу, показали у Telegram-каналі "Киевский движ".

Перші відео зливи у столиці з'явились у мережі о 15:40. У кадр потрапив один з районів: чути грім і видно, як сильний вітер згинає крони дерев. Наступні кадри опублікували через дві години. На одному записі — маршрутний автобус, який їде залитою вулицею. На іншому — невідомий район, яким іде людина ледь не по коліна у воді.

Злива у Києві 17 липня — автобуси заливає водою до середини колеса Фото: Telegram / Киевский Движ Злива у Києві 17 липня — потоки води на вулицях Фото: Telegram / Киевский Движ

Тоді ж кияни зафіксували ситуацію у ТЦ "Магеллан" у районі Теремків. На відео видно, як підлогу магазину тонким шаром залило водою. Автор допису зауважив, що перед візитом варто було б взяти із собою човен.

Злива у Києві 17 липня — потоп в ТЦ "Магеллан" Фото: Telegram / Киевский Движ

У мережі можна відшукати інші свідчення надзвичайної події у Києві. Наприклад, один з водіїв показав, як заливає міську дорогу десь у Святошинському районі. На інших кадрах — автомобільна розв'язка, вкрита шаром води 30–50 см, і потоки машин, які намагаються обережно їхати, щоб їх не змило.

Також є відео однієї людини, яка вільно стоїть під дощем і не тікає у безпечне місце.

Є кадри зі ще одним киянином, який лежить під дощем і не ховається.

Злива у Києві 17 липня — чоловік під дощем Фото: Telegram / Киевский Движ

Злива у Києві 17 липня — реакція влади

На сторінці Facebook КМДА поки що немає реакції на ситуацію в Києві після сильної зливи. О 15 год. там розповіли, як комунальна корпорація "Київавтодор" та Департамент транспортної інфраструктури КМДА готуються до можливого потопу. Зокрема, чистять гідротехнічні споруди, щоб під час дощу вільно стікала вода з автошляхів та тротуарів. Також вони попереджають, що гроза буде ще й 18 липня, і просять повідомляти, де є проблеми з проїздом. Контакти диспетчера — (044) 284-74-19, вказано у дописі комунальників.

Головне управління ДСНС міста Києва не повідомляло про надзвичайні події, які сталися у столиці.

Зазначимо, місяць тому, 15 червня, у столиці сталась чергова низка інцидентів, пов'язаних із сильним дощем. Кияни опублікували відео, на яких видно гейзери, які б'ють з-під асфальту, і асфальт, який пішов хвилями і почав ламатись.

Нагадуємо, 7 липня у Києві відбулась чергова літня гроза, під час якої заливало вулиці. 16 липня у КМДА попередили громадян про забруднене повітря і майбутній дощ.