Штрафи для корупціонерів замість ув'язнення: ухвалення закону є вимогою міжнародних партнерів, — ЗМІ

Про корупційні ризики нововведень говорили в профільному парламентському комітеті, НАБУ та САП. Однак ці зміни є вимогою для вступу України в ЄС і отримання фінансової допомоги від Заходу.

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18 липня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №11340 щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості. Документ має на меті сприяти розкриттю організаторів корупційних схем. Прийняті зміни розкритикувала громадськість, яка назвала новий закон "відкупом корупціонерів". Судово-юридична газета написала про важливі моменти, які варто врахувати.

Процедура звільнення шляхом укладення угод вже існує. У жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду між прокурором САП та адвокатом Олегом Горецьким , якого підозрювали в отриманні неправомірної вигоди разом з ексголовою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.

якого підозрювали в отриманні неправомірної вигоди разом з ексголовою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. Зміни цієї процедури є вимогою міжнародних партнерів. Ухвалення законопроєкту передбачено умовами макрофінансової допомоги ЄС, що прописані в Плані у межах Програми ЄС Ukraine Facility. Виконання цих умов дозволить Києву отримати необхідні ресурси.

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Звіт Єврокомісії стосовно перспектив вступу України до ЄС включає вимогу вдосконалити регулювання угод про визнання винуватості, щоб забезпечити більшу ефективність і уникнути процесуальних зволікань. "Правова база щодо захисту інформаторів має бути завершена та повністю приведена у відповідність до acquis ЄС", — йдеться у звіті Єврокомісії.

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Зі свого боку, комітет Верховної Ради з антикорупційної політики та САП висловили зауваження до нинішньої редакції законопроєкту №11340. Вони зазначають, що документ може дозволити корупціонерам уникнути суворого покарання через відшкодування збитків без викриття інших учасників злочину.

Очільниця Антикорупційного комітету Анастасія Радіна вважає це неприпустимим і таким, що послаблює антикорупційне законодавство. Вона переконана, що норма про можливість "відкупитися" від відповідальності без викриття поплічників має бути виключена.

Керівник САП Олександр Клименко зазначив, що "удосконалення інституту угод дасть можливість бути більш ефективними у розслідуванні системної корупції і діяльності організованих злочинних груп". За його словами, прокурор фактично позбавлений можливості запропонувати особі, якщо вона готова йти на співпрацю і викривати інших учасників, менший термін, ніж передбачено законом, або взагалі умовний термін.

Нагадаємо, 18 липня 231 парламентар підтримав законопроєкт №11340, автором якого є народний депутат від фракції "Слуга Народу" Сергій Іонушас. Ухвалення закону передбачає можливість підозрюваним замість покарання сплатити штраф.

15 липня НАБУ і САП повідомили про підозру "Слузі народу" Миколі Задорожному у проханні неправомірної вигоди та організації її одержання.