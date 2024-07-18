Вкрали або викинули: як РФ та РПЦ знищили древній Херсонес у Криму, — розслідування (фото)

Окупаційна влада вивезла з заповідника "Херсонес Таврійський" унікальну стелу, розповіли журналісти. Територію древнього городища зацементували, а 15 тис. артефактів опинились в Росії.

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Російська влада до окупації 2014 року не пускала археологів на територію військової частини, яка зайняла територію древнього Херсонесу. Протягом десяти років окупації РФ відправила тисячі давньогрецьких експонатів у російські музеї, частину древніх артефактів — загребла у землю або вивезла на звалище. Про те, як кримський Херсонес забудували палацами Російської православної церкви (РПЦ), розповіли на порталі "Радио Свобода".

Журналісти підсумували відкриту інформацію про те, як Росія руйнувала древній Херсонес: як замість місцевості, де мали працювати археологи, з'явився багатогектарний комплекс, забудований псевдорелігійними спорудами. З'ясувалось, що забудовою займалась російська компанія "Военстрой", наглядав за процесом священник РПК, наближений до президента РФ Володимира Путіна.

Древній Херсонес — що робила Росія

Розслідування журналістів велось у двох напрямах. Перший напрям стосувався будівництва, другий — викрадення або знищення артефактів Херсонеського городища.

Як створили "Новый Херсонес"

Ідею про перетворення Херсонесу у щось інше першим висловив Володимир Путін у 2015 році, нагадується у статті. З того часу поруч або на території городища забудували 12 гектарів. На місці, де мали працювати археологи, з'явились споруди у "псевдовізантійському стилі": музеї, житло для прочан та туристів, амфітеатр, "школа мистецтв", церкви РПЦ, філія табору "Артек", пішохідні доріжки та фонтани, відродили чоловічий монастир.

Співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко розповіла, що російські археологи спершу провели імітацію експертизи. Для цього вони сім місяців копали на 8 гектарах на глибину 14 метрів. Після цього вони заявили, що відшукали усі старовинні речі і можна будувати.

"Фактично вони просто повитягали речі із землі та знесли всі архітектурні рештки. Це нічим не відрізняється від дій звичайних чорних археологів", — сказала вона.

Війна з РФ - фрагмент будівлі на території Херосонесу Фото: Скриншот

Проєктом та розбудовою займається "Фонд підтримки гуманітарних проєктів "Моя історія", ідеться у розслідуванні. Цю російську установу фінансує компанія "Газпром", а керує нею представник РПЦ — митрополит Сімферопольський та Кримський Тихон. Своєю чергою, Тихон — людина, максимально наближена до Кремля: у ЗМІ його називають "духовником Путіна". Саме цей російський священник запропонував проєкт розбудови, який зруйнував городища Херсонесу.

На думку Кравченко, Тихона призначили керувати будівництвом з двох міркувань. По-перше, він причетний до розкладання грошей. По-друге, він "надійний" і допоможе вивезти усі цінні речі, коли РФ доведеться тікати з Криму.

"Це люди, які безпосередньо близькі до Путіна і яким він, зважаючи на все, довіряє. І це ближнє коло використовує ситуацію для того, щоб, грубо кажучи, набити кишені", — заявила вона.

Як викрадали та нищили історичні артефакти

У статті розповіли, як фонд займався "благоустроєм" Херсонесу. Для цього зрізали 2 тис. дерев, знесли старовинні будівлі, наприклад, "Школу водолазів", розповіли журналісти.

Евеліна Кравченко перелічила деякі історичні предмети, які зникли з древнього городища:

надгробок-стела з древнім героєм — вивезена і зникла;

антропологічні знахідки, театральні маски, металіві вироби — вивезені й невідомо, де вони перебувають;

фрески, мозаїки, вироби зі смальти, церковне приладдя — близько 200 історичних експонатів спершу відправили у Новгородський кремль, а потім зникли.

Війна з РФ - окупанти зруйнували городища древного Херосонесу Фото: Скриншот

Кравченко пояснила, що РФ мала б закрити городище, а не заливати його бетоном невідомого складу. У такому випадку в міжнародні організації, наприклад, ЮНЕСКО, не протестували б проти явних порушень.

"Натомість вони просто все пустили під ніж, бігом, у найкоротші темпи побудували чорт-зна-що з чорт-зна-чого. Херсонес у нас був доглянутою пам'яткою світового рівня. Власне його прийняття під охорону ЮНЕСКО свідчить про те, що його стан був на рівні пам'яток світового значення", — сказала вона.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав деталі розграбування "Херсонесу Таврійського". У Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни вивезли з музейного комплексу 15 тис. експонатів.

Нагадуємо, 12 липня заступник голови Меджлісу Наріман Джелял попередив жителів окупованого Криму про те, що їм слід готуватись до військової операції.