У Тисі знайшли тіло із студентським квитком зниклого юнака зі Львова, — адвокат

Адвокат Олег Веремієнко, який представляє інтереси батьків зниклого хлопця, сповістив, що у Тисі знайшли тіло чоловіка, у кишені одягу якого був студентський квиток Львівського національного університету на ім'я Олександра Гашевського, який зник в середині липня.

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У річці Тиса знайшли тіло молодого юнака, в кишені одягу якого були документи на ім'я Олександра Гашевського. Студент зі Львова зник 14 липня під час подорожі у Карпати на Івано-Франківщину. Його батько та адвокат родини звинуватили у зникненні Олександра працівників Верховинського РТЦК Івано-Франківської області, які нібито побили та викрали хлопця. Нині тіло загиблого нібито перебуває в Угорщині, але батьки ще не їздили на опізнання. Про це пише "Українська правда".

Адвокат родини Олег Веремієнко повідомив, що нині родина отримала тільки фото студентського квитка. Вони досі не можуть отримати інформацію, де знаходиться тіло, і чи дійсно воно перебуває в Угорщині. Також поліція та ДПСУ не повідомляють номер телефону, з якого були отримані фото студентського квитка.

Адвокат подав запити до дипломатичних установ, аби батьки зниклого хлопця все ж могли поїхати на опізнання тіла.

Також він зазначив, що зник телефон хлопця, трекінг знайти його не допоміг. Останній раз, коли хлопець виходив на зв'язок 14 липня, він дзвонив із Закарпатської області.

З того часу, за його словами, від юнака не було жодної звістки. 26 липня слідча зі Львова Ольга Горбач подзвонила батьку і повідомила, що у Тисі знайшли тіло чоловіка. Пізніше з подібним повідомленням подзвонив уже матері хлопця оперуповноважений. Батькам сказали, що додаткова інформація буде 29 липня.

За словами адвоката, коли 29 липня батьки зниклого хлопця прийшли до слідчої, там їм показали три фото, за якими було неможливо ідентифікувати загиблого, адже, як каже адвокат, він був дуже побитий.

"Сьогодні, 30 липня, на прохання слідчих зі Львова я зв'язався з Мукачівським прикордонним загоном – слідчі мені дали номер цього загону, – і там мені повідомили, що півтора тижня тому вони отримали по Вайберу від угорських силовиків повідомлення про те, що у річці Тиса з боку Угорщини було виявлено тіло молодої людини зі студентським квитком у кишені на ім'я Гашевський Олександр. Я запитав, що вони зробили, коли виявили тіло. Вони сказали, що відразу про це повідомили до ректора Львівського національного університету", — розповів адвокат.

Батько зниклого хлопця розповів журналістам, що знайдене тіло він не бачив.

"У минулу п'ятницю нам дзвонила слідча, яка сказала, що нібито знайшли тіло, можливо, вашого сина. Тіла самого не було. Воно нібито знаходиться у Румунії або Угорщині, бо сказали, що знайшли у Тисі. Показали нам якісь фото, з яких неможливо сказати, хто на них, бо вони зроблені аматорами. Адвокат писав запити у посольства. Але станом на зараз ніякої нової інформації не має", – розповів Микола Гашевський та зауважив, що його син також мав при собі паспорт і приписне свідоцтво, але ніяких згадок про ці документи немає.

Він припускає, що його сина могли затримати прикордонники або ТЦК.

"Такі історії є, що прикордонники можуть зупинити людину будь-де, а потім передають незрозумілим людям у формі, які не представляються, а потім з’ясовується, що то є ТЦК. Що змушують контракт підписати. Але якщо забирає ТЦК, то одного дня люди знаходяться – телефонують чи з військової частини, чи з навчального центру. Але часто тих, кого хапають, сильно б'ють. Підозрюю, що, можливо, могло статися щось подібне", – сказав Микола Гашевський.

Що відомо про зникнення Олександра Гашевського

За словами адвоката Олега Веремієнко, студент 4 курсу Гашевський, який був зарахований на 5 курс, поїхав відпочити у Карпати – хотів відвідати місця біля Буркута на Івано-Франківщині, бо "вони пов'язані з Лесею Українкою та Іваном Франком".

14 липня він востаннє телефонував батькові.

"Востаннє говорив з ним, коли він сказав, що їде з Верховини додому. Зв’язок був поганий, обірвався, але таке буває в горах. Я потім намагався додзвонитися згодом – думаю, за годину має бути в районі Івано-Франківська. Але відтоді телефон був вимкнутий", — розповів батько хлопця. Наступного дня батьки Олександра написали заяву до поліції.

19 липня правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Адвокат родини Олександра Олег Веремієнко у себе у Facebook повідомив, що до зникнення можуть бути причетні працівники Верховинського ТЦК і СП. Веремієнко публічно заявив, що студента могли побити і викрасти під час перевірки документів, коли хлопець повертався з відпочинку в горах.

За його словами, у прикордонному регіоні багато камер відеоспостереження, але "поліція не може перевірити камери військових".

"Тільки ДБР або Військова прокуратура можуть перевірити камери відеонагляду прикордонників. Ми звертались до ДБР. Отримали відмову. Також ми звернулись до військової прокуратури", – сказав Веремієнко.

Слідча відмовилась коментувати справу Гашевського, коли до неї звернулись журналісти.

"Я не можу надати коментарі. Батьки мають доступ до матеріалів. Матеріали розслідування я розголошувати не буду. Ви можете надіслати до нас запит щодо обставин справи. На підставі ст. 222 КПК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування усно я коментарів надавати не буду", – сказала Ольга Горбач.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив УП, що прикордонники інших країн офіційно нічого не повідомляли українським прикордонникам про виявлення тіла згаданого студента.

"Суміжні сторони офіційно не інформували українських прикордонників про виявлення тіла громадянина України, яке б належало даній особі. Однак не можемо виключати того, що подібне могло статися, зважаючи, що тіла людей, зокрема які намагаються незаконно перетнути кордон, виявляли як військовослужбовці ДПСУ, так і на суміжній території прикордонники тих країн. Будь-які закиди щодо неправомірних дій щодо осіб, яких ми затримуємо під час спроб незаконного перетину кордону, не відповідають дійсності", — заявив Демченко.

Нагадаємо, 29 липня в.о. командувача військ оперативного командування "Захід" полковник Олександр Селецький повідомив, що Олександра Гашевського не перевіряли та не затримували військовослужбовці Верховинського ТЦК і СП або (та) інші представники сектору безпеки.

Крім того, Селецький заявив, що Гашевський не є порушником мобілізаційного законодавства. Заяви адвоката про "викрадення" студента полковник назвав "спекулятивними діями".