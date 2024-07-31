Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон дали охорону через погрози, — адвокат

За словами юриста Ігоря Сулими, доньку Ірини Фаріон Софію можна притягнути до відповідальності за погрози.

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Підозрюваний у вбивстві мовознавця і колишнього нардепа Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко перебуває під посиленою охороною. Про це в інтерв'ю "Українським Новинам" розповів його адвокат Ігор Сулима.

"Йому вже дали охорону. Ми звернулися і йому надали", — сказав він.

Адвокат зазначив, що доньку Ірини Фаріон Софію можна притягнути до відповідальності за погрози.

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"Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені скаже це. Проти неї буде порушено кримінальну справу. Якщо є відеозапис із погрозами, то я витребую його", — сказав він.

За його словами, Зінченко утримується в "нормальних умовах".

"Я не буду розповідати, де його утримують, але його утримують у нормальних умовах. Він не скаржиться. Нормальні умови, нормальне перебування в межах того, як воно може бути", — сказав він.

Сулима також заявив, що у цій справі не слід робити поспішних висновків щодо вини його клієнта. Адвокат не виключає, що він може бути невинним. Якщо це так, то адвокат обіцяє домогтися виправдувального вироку.

"Час покаже. Я не виключаю, що він це зробив, але я сумніваюся в цьому. Якщо він винен — буде сидіти. Якщо не винен — я доб'юся його виправдання. Але мають бути беззаперечні докази провини. Може, такі докази є у слідства, але їх нам ще не відривали", — заявив Сулима.

У тому ж інтерв'ю адвокат сказав, що може бути таке, що підозрюваний "когось покриває". Він додав, що наразі слідство зупинилося і досудове розслідування триває тільки щодо 18-річного хлопця

Раніше повідомлялося, що мати підозрюваного у вбивстві Фаріон вважає, що її сина "використовують". Коли слідчі тільки приїхали затримувати хлопця вони не сумнівалися, що перед ними вбивця. Але вже після обшуку і допиту, каже Олена Зінченко, у неї виникло відчуття, що правоохоронці вже не впевнені в цьому.