ТРК City Mall у Запоріжжі працює, сплачує податки і забезпечує товарами прифронтові території, — заява Arricano

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Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр) заявляє про належну роботу і сплату податків ТРЦ City Mall (Запоріжжя), заперечуючи заяву Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) щодо простоювання активу, передає "Інтерфекс-Україна".

"Компанія Arricano Real Estate PLC заявляє про маніпулятивні висловлювання посадової особи АРМА щодо роботи ТРК City Mall. З цього приводу Arricano вважає необхідним наголосити, що ТРК CITY MALL не "простоює", як зазначила посадова особа АРМА, а щоденно працює на благо України, сплачуючи податки до державного бюджету, забезпечуючи роботою орендарів, а також товарами та послугами споживачів на прифронтових територіях Запорізької області", — ідеться у пресрелізі Arricano.

Зазначається, що компанія-власник ТРЦ у 2022-2024 рр. сплатила до бюджетів різних рівнів близько 67 млн грн. Загальна сума податків, сплачених групою Arricano в Україні у 2022-2023 рр., становить понад 326,8 млн грн.

Як зазначають у компанії, дії правоохоронних органів та АРМА щодо необґрунтованого арешту та передачі в управління майна іноземного інвестора призведуть до інвестиційних позовів проти держави. Arricano зі свого боку застосовуватиме всі доступні способи для захисту своїх прав, зокрема за межами України.

Крім того, повідомляється, що 25 липня 2024 року Солом'янський райсуд Києва вирішив скасувати арешт ТРЦ РайON, накладений у жовтні 2023 року, визнавши аргументи прокуратури недостатніми. Відповідне рішення суду поки не оприлюднено.

Так, Arricano наполягає на необґрунтованості передачі й інших торговельних центрів компанії в управління АРМА, а також застерігає потенційних учасників конкурсів агентства з добору управителів щодо відсутності судових рішень, які б позбавляли компанію власника ТРК права користування об'єктом. Спроби захоплення активів Arricano суперечитимуть ухвалам Солом'янського райсуду Києва від 10 жовтня 2023 року (щодо арешту приміщень київських ТРЦ РайON і "Проспект" без передачі їх АРМА — ІФ-У).

Раніше АРМА повідомила про огляд ТРЦ City Mall заступником голови відомства з питань євроінтеграції Гріголом Катамадзе під час його робочої поїздки до Запоріжжя. Він повідомив про швидкі плани щодо оголошення конкурсу на відбір керуючого активом.

"Ні один актив, який зможе ефективно працювати на благо держави, ми не залишимо без уваги. Вони не мають простоювати, а мають поповнювати державну скарбницю. Зараз це важливо як ніколи", — цитується Катамадзе в пресрелізі АРМА.