Чи можуть викликати на ВЛК під час оформлення відстрочки: пояснення юриста

За словами Андрія Топчія, військовозобов'язаний направляється на медогляд за умови відмови комісії у відстрочці. Він радить не зволікати з поданням заяви.

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Військовозобов'язаного, який подав заяву до ТЦК на відстрочку від мобілізації, не можуть викликати на військо-лікарську комісію (ВЛК), поки не буде ухвалено рішення про відстрочку. Процедуру пояснив юрист Андрій Топчій на порталі з надання юридичної допомоги онлайн.

Утім, якщо військовозобов'язаний таку заяву не встиг подати, а йому вже прийшла повістка на ВЛК, то він зобов'язаний пройти медогляд.

Він зазначив, що, згідно з пунктом 63 постанови уряду №560 від 16 травня 2024 року, військовозобов'язані, які звернулися до ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки, не проходять медогляд до ухвалення рішення комісією. За умови відмови комісії у відстрочці, військовозобов'язаний направляється на медогляд для визначення придатності до служби.

"Чоловік не може бути направлений на ВЛК із моменту подання заяви про відстрочку і до моменту ухвалення рішення про надання відстрочки/відмови у наданні відстрочки. Але якщо така заява військовозобов'язаним не подана, а прийшла повістка на ВЛК — то він маєте її проходити на загальних підставах", — розказав юрист.

Топчій радить подавати заяву на отримання відстрочки якомога раніше, адже тоді буде менше потенційних проблем у разі надходження повістки на проходження ВЛК до моменту ухвалення рішення.

Нагадаємо, 16 серпня Кабмін затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, які передбачають запровадження QR-кодів для перевірки повісток.

Чоловіки від 17 до 25 років будуть автоматично ставати на облік як призовники. У Міністерстві оборони заявили, що дані будуть збиратися з інших реєстрів.