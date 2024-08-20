Могут ли вызвать на ВВК при оформлении отсрочки: объяснение юриста

По словам Андрея Топчия, военнообязанный направляется на медосмотр при условии отказа комиссии в отсрочке. Он советует не медлить с подачей заявления.

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Военнообязанного, который подал заявление в ТЦК на отсрочку от мобилизации, не могут вызвать на военно-врачебную комиссию (ВВК), пока не будет принято решение об отсрочке. Процедуру объяснил юрист Андрей Топчий на портале по оказанию юридической помощи онлайн.

Впрочем, если военнообязанный такое заявление не успел подать, а ему уже пришла повестка на ВВК, то он обязан пройти медосмотр.

Он отметил, что согласно пункту 63 постановления правительства №560 от 16 мая 2024 года, военнообязанные, обратившиеся в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки, не проходят медосмотр до принятия решения комиссией. При условии отказа комиссии в отсрочке, военнообязанный направляется на медосмотр для определения пригодности к службе.

"Мужчина не может быть направлен на ВВК с момента подачи заявления об отсрочке и до момента принятия решения о предоставлении отсрочки/отказа в предоставлении отсрочки. Но если такое заявление военнообязанным не подано, а пришла повестка на ВВК — то он должен ее проходить на общих основаниях", — рассказал юрист.

Топчий советует подавать заявление на получение отсрочки как можно раньше, ведь тогда будет меньше потенциальных проблем в случае поступления повестки на прохождение ВВК до момента принятия решения.

Напомним, 16 августа Кабмин утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, которые предусматривают введение QR-кодов для проверки повесток.

Мужчины от 17 до 25 лет будут автоматически становиться на учет как призывники. В Министерстве обороны заявили, что данные будут собираться из других реестров.