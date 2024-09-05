Заяви "Укренерго" про відновлення експорту електроенергії могли спровокувати росіян на нові удари, — Кущ

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Повідомлення пресслужби "Укренерго" від 23 серпня про профіцит електроенергії та відновлення її експорту могли стати "запрошенням" для росіян до нових ударів по енергетичних об’єктах. Про це пише фінансовий експерт Олексій Кущ у своїй колонці для сайту "Главком".

Він послався на повідомлення пресслужби Укренерго від 23 серпня, в якому зазначалося про зниження споживання електрики, закінчення ремонту енергоблока та анонсувалися плани відновлення експорту електроенергії через наявність профіциту потужності в енергосистемі під час роботи сонячних станцій.

"Подібне повідомлення, на жаль, стало несвідомим "запрошенням" для росіян: в Москві почули, що в Україні все гаразд з електрикою, планується навіть експорт, а отже подальші удари стали неминучими. Іноді представникам державних компаній краще жувати, а не говорити", — зазначив експерт.

Він зазначив, що внаслідок ракетних ударів саме передавальні мережі зазнали втрат.

"За наявності базової генерації, споживання електроенергії в країні довелося суттєво обмежити. Атомні блоки знизили потужність. Населення у спеку, а промисловість під час виконання важливих оборонних замовлень, опинились на межі енергетичної бідності. І якщо влітку, світла не було через об'єктивні причини, то зараз це відбулось через недостатню захищеність передавальних мереж Укренерго", — підкреслив Кущ.

На думку аналітика, ексголова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький несе пряму відповідальність за недостатність захисту енергетичних об’єктів.

"Чому за 2,5 роки війни основне обладнання Укренерго не заховане під землю або не захищене бетонними спорудами? Кудрицький як голова Укренерго несе за це пряму відповідальність. Він каже, що всі захисні споруди побудовані. Але результат, як то кажуть, на табло. Від російських ракет не захищають виправдальні пости Кудрицького у Фейсбук. Від них захищає лише товстий шар бетону та арматури. А також, іноді й товстий шар ґрунту зверху захисних підземних споруд", — заявив експерт.

За його словами, попри високий рівень фінансування, роботи із захисту об’єктів критичної інфраструктури не були проведені у повному обсязі.

"Чому в звичайному київському ТРЦ за рік будують інженерний цокольний поверх та підземний паркінг приблизно такого ж самого масштабу, а Укренерго зробити це не спромоглось? Маючи мільярди гривень коштів і достатній час для проведення таких робіт? Були об'єктивні причини у вигляді технічних проблем та недостатності ресурсів? Де тоді доповідні на РНБО стосовно цих проблем?" — загадується над питанням аналітик.

На думку Куща, невиконання задач, які стояли перед державною компанією, є об’єктивною причиною для звільнення її керівника.

"Якщо Кудрицький не зробив все необхідне за наявності можливостей – це невиконання своїх посадових обов'язків. Якщо об'єктивно знав про неможливість повного захисту та недостатність ресурсів і не доповів — це посадова недбалість і халатність. Визначити, що саме це було – задача перевіряючих органів… Отже відставка Кудрицького з посади керівника Укренерго цілком виправдана, і це підтвердила наглядова рада своїм рішенням про схвалення відставки", — підсумував Олексій Кущ.

Нагадаємо, 26 серпня 2024 року, Росія провела один з найбільших масованих ударів по Україні за весь час повномасштабного вторгнення, випустивши 127 ракет та 109 БПЛА-камікадзе, значна частина яких була направлена саме на об’єкти енергетики.