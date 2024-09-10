Порошенко не організував постачання західної зброї в Україну, — блогер

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Голова "Європейської солідарності" Петро Порошенко за час перебування на посаді президента України не організував постачання необхідної західної зброї в Україну. Таку думку висловив блогер Сергій Іванов, опублікувавши відповідне відео із заявою Порошенка, пише видання УНІАН.

Блогер пояснює таку заяву експрезидента тим, що можлива співпраця Порошенка і Путіна могла бути вигідна їм обом.

"Ще кілька років тому на той час президент Порошенко російською мовою переконував суспільство в тому, що Україні не потрібна сучасна летальна західна зброя... Своєю чергою Путін намагався не допустити озброєння української армії", — написав блогер.

Іванов також навів факти, які, на його думку, могли бути результатами співпраці Путіна і Порошенка.

"Саме тому до нас не їхали "хаймарси" і "леопарди". Дехто може сказати, що Захід не хотів їх давати. Але навіщо Заходу давати те, від чого держава публічно відмовляється вустами свого президента?", — зазначив Іванов.