Порошенко не организовал поставки западного оружия в Украину, — блогер

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Глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко за время пребывания в должности президента Украины не организовал поставки необходимого западного оружия в Украину. Такое мнение высказал блогер Сергей Иванов, опубликовав соответствующее видео с заявлением Порошенко, пишет издание УНІАН.

Блогер объясняет такое заявление экс-президента тем, что возможное сотрудничество Порошенко и Путина могло было быть выгодно им обоим.

"Еще несколько лет назад в то время президент Порошенко на русском языке убеждал общество в том, что Украине не нужно современное летальное западное оружие … В свою очередь Путин пытался не допустить вооружения украинской армии", — написал блогер.

Иванов также привел факты, которые, по его мнению, могли быть результатами сотрудничества Путина и Порошенко.

"Именно поэтому к нам не ехали "хаймарсы" и "леопарды". Некоторые могут сказать, что Запад не хотел их давать. Но зачем западу давать то, от чего государство публично отказывается устами своего президента?", — отметил Иванов.