Волонтер заявив, що у Дніпрі військових змушують публічно підтримати заступника Філатова, підозрюваного у крадіжці 20 млн, — ЗМІ

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Заступник мера Дніпра Ігор Маковцев за інформацією ЗМІ вимагає від військових публічно виправдовувати його від крадіжки 20 млн грн у ЗСУ. В разі відмови погрожують зупинити виділення коштів з бюджету. Про це повідомив на своїй сторінці в Інстаграм волонтер Ілля Луценко, повідомляє УНІАН.

"Маковцев зі свою командою і фіктивними підрядниками не просто нагріли близько 20 мільйонів гривень (а це до речі наші з вами податки по факту). Так вони зараз вимагають від військових, яких обкрадали, відмазати їх від в’язниці в публічний площині. Мені написав військовий одного з формувань, кому ця техніка доставлялась. Попросив розголосити інформацію і підтвердив від себе, що їх реально змушують записувати відео, робити пости у фейсбук в підтримку Маковцева", – написав волонтер.

Він повідомив, що особливо травлять військових з тих формувань, кому допомагали за гроші громади Дніпра.

"Типу, відпрацьовуйте, інакше – допомога від міста зупиниться. В цілому використовувати військових для піару – це жесть. Такі речі вибивають дух зсередини", – наголосив Луценко.

Волонтер нагадав деталі справи, за якою заступник Філатова Маковцев був заарештований і відсторонений від посади.

"Міське підприємство "Дніпровський електротранспорт" уклало з ТОВ "Алавес Спецтранс" протягом 2022–2024 рр. договори транспортного експедирування. Місто бралося перевозити за заявками військових частин військову техніку і вантажі на суму понад 324 млн грн. Відповідав за це Маковцев. І так сталося, що обсяги транспортних послуг домальовували, а гроші розкидалися у вигляді поворотної безпроцентної позики на рахунки різних фірм, частина з яких – фіктивні. Тобто брали гроші за послуги, які не надавали. Таким чином "нагріли" близько 20 млн грн, а може і більше, це зараз і буде встановлювати суд", – зазначив Луценко.