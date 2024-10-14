Масоване "мінування" в регіонах України: "підривники" звинуватили журналісток (деталі)

Невідомі звинуватили авторок розслідування у нібито "причетності" до "мінувань", які сталися 14 жовтня в низці регіонів України. Правоохоронці повідомили, що вибухівки в офісі редакції не знайшли, а в СБУ кажуть про російське ІПСО.

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Невідомі зробили масоване розсилання електронних листів, у яких погрожували "загрозою терористичного акту" та "замінуванням" низки установ. Зокрема, зловмисники згадали імена журналістів, які є авторами нещодавнього резонансного розслідування, йдеться в тексті заяви редакції програми "Схеми".

Журналісти повідомляють, що електронний лист підписала особа, яка назвала себе представником "терористичної групи" з назвою, яка схожа на найменування однойменного Telegram-каналу антиукраїнського спрямування. Саме в ньому поширюються заклики спалювати машини українських військових та переслідувати військовослужбовців ТЦК.

Редакція заявляє, що не називатиме ім’я автора листа, а також назву цієї групи в Telegram "з безпекових та етичних міркувань". Журналісти додають, що в листі з погрозами згадуються імена журналісток Радіо Свобода Ірини Сисак та Валерії Єгошиної, а також фрилансерки Юлії Химерик. Саме на них відправники "покладають провину" у підривах, які нібито готуються.

Журналісти пов'язують це з виходом розслідування про те, як спецслужби РФ вербують громадян України (зокрема й неповнолітніх) для підпалів автомобілів українських військовослужбовців, зокрема з-поміж робітників ТЦК.

Президент Радіо Свобода Стівен Капус відреагував на погрози на адресу журналісток, і додав, що саме згадані представниці медіа "опублікували розслідування про те, як російські спецслужби вербують підлітків для здійснення підпалів автомобілів українських військових".

"Ми не можемо пояснити мотивацію цих обурливих погроз. Ми не піддаємося залякуванням і підтримуємо наших журналістів, які продовжуватимуть інформувати українську аудиторію безстрашно та неупереджено. Ми також готові усіляко співпрацювати з органами влади в їхніх розслідуваннях", — заявив Капус.

Пізніше стало відомо, хто конкретно є автором надісланих електронних листів з погрозами. Людиною, яка вказана відправником листа, є мешканець тимчасово окупованого Криму, що має російський паспорт.

Після отримання листа з погрозами про "мінування" Нацполіція провела перевірку офісу "Радіо Свобода", і вибухових пристроїв не знайшла. Також ситуацію з "мінуванням" прокоментували в СБУ. В пресслужбі спецслужби заявили, що випадок із масовим розсиланням повідомлень про фейкові мінування варто розглядати через призму ІПСО (психологічна операція), спрямованої на поширення панічних настроїв у громадян нашої держави".

Нагадаємо, Фокус писав, що спецслужби РФ шукають людей і платять за підпали машин ЗСУ. "Силова" мобілізація в Україні викликає негативну реакцію суспільства. Російські спецслужби користуються моментом і платять за підпали машин ЗСУ — від цього страждають як співробітники ТЦК, так і ті, хто воює на фронті.