Массированное "минирование" в регионах Украины: "подрывники" обвинили журналисток (детали)

Неизвестные обвинили авторов расследования в якобы "причастности" к "минированиям", которые произошли 14 октября в ряде регионов Украины. Правоохранители сообщили, что взрывчатки в офисе редакции не нашли, а в СБУ говорят о российском ИПСО.

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Неизвестные сделали массовую рассылку электронных писем, в которой угрожали "угрозой террористического акта" и "минированием" ряда учреждений. В частности, злоумышленники упомянули имена журналистов, которые являются авторами недавнего резонансного расследования, говорится в тексте заявления редакции программы "Схемы".

Журналисты сообщают, что электронное письмо подписал человек, который назвал себя представителем "террористической группы" с названием, которое похоже на наименование одноименного Telegram-канала антиукраинского направления. Именно в нем распространяются призывы сжигать машины украинских военных и преследовать военнослужащих ТЦК.

Редакция заявляет, что не будет называть имя автора письма, а также название этой группы в Telegram "из соображений безопасности и этических соображений". Журналисты добавляют, что в письме с угрозами упоминаются имена журналисток Радио Свобода Ирины Сысак и Валерии Егошиной, а также фрилансера Юлии Химерик. Именно на них отправители "возлагают вину" в якобы готовящихся подрывах.

Журналисты связывают это с выходом расследования о том, как спецслужбы РФ вербуют граждан Украины (в том числе и несовершеннолетних) для поджогов автомобилей украинских военнослужащих, в том числе из числа рабочих ТЦК.

Президент "Радио Свобода" Стивен Капус отреагировал на угрозы в адрес журналисток, и добавил, что именно упомянутые представительницы медиа "опубликовали расследование о том, как российские спецслужбы вербуют подростков для осуществления поджогов автомобилей украинских военных".

"Мы не можем объяснить мотивацию этих возмутительных угроз. Мы не поддаемся запугиваниям и поддерживаем наших журналистов, которые будут продолжать информировать украинскую аудиторию бесстрашно и беспристрастно. Мы также готовы всячески сотрудничать с органами власти в их расследованиях", — заявил Капус.

Позже стало известно, кто конкретно является автором присланных электронных писем с угрозами. Человеком, который указан отправителем письма, является житель во временно оккупированном Крыму и имеет российский паспорт.

После получения письма с угрозами о "минировании", Нацполиция провела проверку офиса "Радио Свобода", и взрывных устройств не нашла. Также ситуацию с "минированием" прокомментировали в СБУ. В пресс-службе спецслужбы заявили, что "случай с массовой рассылкой сообщений о фейковых минированиях следует рассматривать через призму ИПСО (психологическая операция), направленной на распространение панических настроений у граждан нашего государства".

Напомним, Фокус писал, что спецслужбы РФ ищут людей и платят за поджоги машин ВСУ. "Силовая" мобилизация в Украине вызывает негативную реакцию общества. Российские спецслужбы пользуются моментом и платят за поджоги машин ВСУ — от этого страдают как сотрудники ТЦК, так и те, кто воюет на фронте.