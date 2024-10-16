Фейк про позбавлення "Укренерго" сертифікації для імпорту електроенергії з ЄС міг бути вкинутий з відома Кудрицького, – експерт

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Неправдива інформація про нібито існування вірогідності позбавлення "Укренерго" сертифікації, що унеможливить імпорт електроенергії з ЄС, ймовірно, могла бути поширена з відома колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Про це у Facebook написав політичний експерт Олександр Кочетков, передають "Факти".

Нагадаємо, вказана інформація була поширена 14 жовтня директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. Повідомлення оперативно спростували НКРЕКП – орган, відповідальний за сертифікацію "Укренерго", а також Секретаріат Енергетичного співтовариства. Попри це допис експерта став інформаційною "бомбою", адже без такого імпорту українська енергосистема опинилась би у критичному стані.

Поширення цієї інформації в медіа Олександр Кочетков назвав кейсом, коли особисті амбіції колишнього високопосадовця становлять небезпеку нашій енергетичній безпеці. На його думку, дата поширення фейку могла бути обрана не випадково – переддень ставки Верховного головнокомандувача на тему опалювального сезону.

Він повідомив, що за період перебування Кудрицького на посаді голови "Укренерго" Олександр Харченко, який вважається незалежним експертом в галузі енергетики, тривалий час міг отримувати винагороду від Укренерго та в інших енергокомпаніях. Сам екскерівник "Укренерго" після звільнення отримав винагороду у розмірі 17 млн грн.

Як йдеться у матеріалі, наразі СБУ розслідує щодо керівництва "Укренерго" провадження за статтею 113 Кримінального кодексу України (диверсія) у зв’язку з діями, спрямованими на руйнування та пошкодження об’єктів енергосистеми.

"Може, треба заразом, у одній справі, дати правову оцінку і "незалежним експертам" – за неправдиві заяви, негативний вплив на енергетичну безпеку, розхитування суспільства та сумнівне заробітчанство і в інших енергокомпаніях державного сектору?" – написав Олександр Кочетков.