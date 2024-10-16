Фейк о лишении "Укрэнерго" сертификации для импорта электроэнергии из ЕС мог быть вброшен с ведома Кудрицкого, — эксперт

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Ложная информация о якобы существовании вероятности лишения "Укрэнерго" сертификации, что сделает невозможным импорт электроэнергии из ЕС, вероятно, могла быть распространена с ведома бывшего руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Об этом в Facebook написал политический эксперт Александр Кочетков, передают "Факты".

Напомним, указанная информация была распространена 14 октября директором Центра исследований энергетики Александром Харченко. Сообщение оперативно опровергли НКРЭКУ — орган, ответственный за сертификацию "Укрэнерго", а также Секретариат Энергетического сообщества. Несмотря на это сообщение эксперта стало информационной "бомбой", ведь без такого импорта украинская энергосистема оказалась бы в критическом состоянии.

Распространение этой информации в медиа Александр Кочетков назвал кейсом, когда личные амбиции бывшего высокопоставленного чиновника представляют опасность нашей энергетической безопасности. По его мнению, дата распространения фейка могла быть выбрана не случайно — канун ставки Верховного главнокомандующего на тему отопительного сезона.

Он сообщил, что за период пребывания Кудрицкого на посту главы "Укрэнерго" Александр Харченко, который считается независимым экспертом в области энергетики, длительное время мог получать вознаграждение от Укрэнерго и в других энергокомпаниях. Сам экс-руководитель "Укрэнерго" после увольнения получил вознаграждение в размере 17 млн грн.

Как говорится в материале, сейчас СБУ расследует в отношении руководства "Укрэнерго" производство по статье 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия) в связи с действиями, направленными на разрушение и повреждение объектов энергосистемы.

"Может, надо заодно, в одном деле, дать правовую оценку и "независимым экспертам" — за ложные заявления, негативное влияние на энергетическую безопасность, расшатывание общества и сомнительный заработок и в других энергокомпаниях государственного сектора?" — написал Александр Кочетков.