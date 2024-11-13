Вірусна стратегія SMM: Як створити контент, який охоплює мільйони?

У сучасному світі соціальні мережі стали одним із головних каналів комунікації для брендів. Згідно зі статистикою, понад 4,5 мільярда людей активно користуються соцмережами, і цей показник продовжує зростати. Дослідження показують, що близько 54% користувачів соцмереж віддають перевагу брендам, з якими вони взаємодіяли у цифровому просторі. Секрет успіху в соцмережах криється не тільки в наявності акаунту, а й у якісному та актуальному контенті, що здатен викликати емоційний відгук і залучити широку аудиторію.

Про те, як створювати вірусний контент, що збирає мільйони переглядів і будує довірчі відносини з аудиторією, ми поговорили з Анжелікою Єремєєвою, експертом з digital-маркетингу та SMM.

Деякі ролики Анжеліки набирали по 10-15 мільйонів переглядів в Instagram, і сьогодні вона відкрито ділиться своїми прийомами, які допоможуть іншим брендам або маркетологам досягти подібного успіху.

Анжеліка Єремєєва — провідний фахівець соціальних мереж, яка співпрацює з великими міжнародними тревел брендами, такими як Booking, Expedia, Travelpayouts, WayAway, та іншими. Її унікальний підхід до соціальних мереж дозволяє брендам досягати неймовірних охоплень і побудувати сильний зв’язок з аудиторією.

Анжеліко, розкажіть, як ви обрали шлях digital-маркетингу? Що підштовхнуло вас до цього?

Я завжди мала інтерес до комунікацій і бачила силу digital у створенні емоційного зв’язку з аудиторією. У 2012 році я вступила до КНТЕУ на спеціальність "Маркетинг", і це стало моїм першим серйозним кроком у професії. Тоді digital-маркетинг тільки починав активно розвиватися, і я відчула, що саме ця сфера має величезний потенціал. Мене надихає те, що через digital можна розповідати історії, які відгукуються в людях, дозволяючи брендам будувати близькі та довірливі стосунки з аудиторією.

У чому ви бачите унікальність своєї стратегії і що, на вашу думку, виділяє вас серед інших digital-маркетологів?

Я задала тренд відеомемів ще до того, як це стало мейнстримом. Сьогодні здається, що всі використовують цей формат, але так було не завжди. Я завжди любила експериментувати з форматами, навіть якщо це інколи призводило до невдалих результатів чи викликало негативну реакцію аудиторії. Я не боялася ризикувати і тестувати нове, бо вірила, що успіху досягає той, хто сміливо прокладає свій шлях і не боїться викликів. Це прагнення до інновацій і готовність експериментувати допомогли мені створити стратегію, яка не тільки випереджає тренди, але й залучає аудиторію на більш глибокому рівні. Моя стратегія стала внеском у розвиток індустрії digital-маркетингу, оскільки вона безпосередньо вплинула на тренди та надала брендам нові можливості покращувати взаємодію з аудиторією через соціальні мережі. А аудиторії дала можливість отримувати якісний контент та сервіс відповідно.

Які основні елементи, на вашу думку, роблять відеомем успішним?

Успішний відеомем має кілька ключових компонентів. Перший кадр повинен бути яскравим і чіпким — смішним або актуальним, щоб одразу привернути увагу. Далі йде "гачок" — короткий напис на відео, який викликає емоцію. Важливу роль відіграє трендова аудіодоріжка, яка підсилює враження. Додатковий підпис або опитування під відео спонукають аудиторію до дії: коментувати, репостити чи підписуватися. Ідеальна тривалість такого відео — 10-15 секунд, а після публікації важливо активно взаємодіяти з коментарями, розвиваючи тему — це ще один спосіб "розігнати" відео.

Але, мабуть, найголовніше — це розуміння болей аудиторії та вміння сміливо висміювати їхні життєві ситуації. Мій досвід у подорожах, зокрема відвідування 55+ країн, дозволив мені добре відчути ці моменти, що зачіпають мандрівників. Наприклад, багато хто намагається заощаджувати в подорожах — чудовий привід для жартів!

В Instagram для американського агрегатора WayAway я пожартувала, що, аби уникнути додаткової плати за багаж, вдягнула всі речі на себе. Цей жарт зібрав 18 мільйонів переглядів і привів понад 5000 нових підписників.