Знакова пам'ятка Чернігова: Московський патріархат остаточно втратив ще один собор

Верховний Суд остаточно відмовив УПЦ (Московський патріархат) у праві користування Спасо-Преображенським собором у Чернігові.

Одна із найвизначніших пам'яток Чернігова, Спасо-Преображенський або Спаський собор, перейшла перед контроль Православної церкви України. Касаційний господарський суд ВС виніс рішення щодо позову Чернігівській єпархії УПЦ МП. Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Провадження у справі тривало понад півтора року, справу розглядали суди різних інстанцій.

В результаті було ухвалено рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" – храм XI століття більше не може використовуватись УПЦ МП. Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" назвав це рішення "історичним".

Спасо-Преображенський собор в Чернігові Фото: Wikipedia

Спасо-Преображенський або Спаський собор у Чернігові — це споруда XI століття, одна із найстаріших в Україні та одна з головних пам'яток Чернігова. Це одна з найстаріших збережених монументальних кам'яних будов України, головна споруда Чернігівського князівства.

Будівництво почалося в першій половині XI століття, завершив будівництво син Ярослава Мудрого Святослав, який після смерті Мстислава очолив Чернігівське князівство.

2023 року собор був переданий Мінкультом у розпорядження ПЦУ. Відповідно УПЦ звернулася до суду, який через півтора року остаточно програла. Провадження у справі відкрили ще в березні 2023 року, справу розглядали суди різних інстанцій.

Нагадаємо, у серпні 2024 року представники ПЦУ та УПЦ вперше зустрілись на дебатах. Вони говорили про новий закон, згідно з яким релігійні організації, що мають керівний центр у Росії мають припинити діяльність в Україні.