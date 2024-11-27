Знаковая достопримечательность Чернигова: Московский патриархат окончательно потерял еще один собор

Верховный Суд окончательно отказал УПЦ (Московский патриархат) в праве пользования Спасо-Преображенским собором в Чернигове.

Один из самых выдающихся памятников Чернигова, Спасо-Преображенский или Спасский собор, перешел под контроль Православной церкви Украины. Кассационный хозяйственный суд ВС вынес решение по иску Черниговской епархии УПЦ МП. Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

Производство по делу длилось более полутора лет, дело рассматривали суды разных инстанций.

В результате было принято решение в пользу Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" — храм XI века больше не может использоваться УПЦ МП. Национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов древний" назвал это решение "историческим".

Спасо-Преображенский собор в Чернигове Фото: Wikipedia

Спасо-Преображенский или Спасский собор в Чернигове — это сооружение XI века, одно из старейших в Украине и одна из главных достопримечательностей Чернигова. Это одно из старейших сохранившихся монументальных каменных строений Украины, главное сооружение Черниговского княжества.

Строительство началось в первой половине XI века, завершил строительство сын Ярослава Мудрого Святослав, который после смерти Мстислава возглавил Черниговское княжество.

В 2023 году собор был передан Минкультом в распоряжение ПЦУ. Соответственно УПЦ обратилась в суд, который через полтора года окончательно проиграла. Производство по делу открыли еще в марте 2023 года, дело рассматривали суды разных инстанций.

Напомним, в августе 2024 года представители ПЦУ и УПЦ впервые встретились на дебатах. Они говорили о новом законе, согласно которому религиозные организации, имеющие руководящий центр в России должны прекратить деятельность в Украине.