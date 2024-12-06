Чорнобильський заповідник став менше за указом Зеленського: названа причина

Смугу землі шириною 45 метрів передали Державній прикордонній службі для інженерно-технічних споруд.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну меж Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Вилучені землі передано Державній прикордонній службі для облаштування інженерно-технічних споруд. Про це повідомляють у ДПСУ.

"Президент України указом №835/2024 змінив межі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Із його території вилучено земельні ділянки шириною 45 метрів уздовж державного кордону загальною площею 695,2 га", — сказано у повідомленні.

Як пояснюють в Держприкордонслужбі, ці землі передано прикордонникам для облаштування інженерно-технічних споруд, прикордонних знаків і комунікацій.

Загальна площа заповідника після змін становитиме 226 269,5 га.

В березні 2024 року вже повідомлялося, що частину територій Чорнобильського заповідника вздовж лінії кордону передадуть військовим частинам ДПСУ для формування ліній оборони.

Український військовий біля Чорнобильської АЕС

Нагадаємо, у квітні 2022 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що військові РФ зазнали високої дози радіації, — і тепер на них чекає болісна смерть від променевої хвороби. Заражено близько 10 тисяч одиниць техніки. За словами Галущенка, росіяни рили окопи голими руками, пересипали радіоактивний пісок у мішки для укріплень і дихали зараженим пилом.

А співробітники НАЕК "Енергоатом" після перевірки ґрунтів дійшли висновку про те, що війська РФ зазнали впливу смертельної дози цезію та плутонію в зоні відчуження. Інші люди, які з ними контактували, також можуть померти від променевої хвороби.