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Україна

Чорнобильський заповідник став менше за указом Зеленського: названа причина

Чорнобильська зона, чорнобиль, дпсу, прикордонники
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA | Чорнобильська зона

Смугу землі шириною 45 метрів передали Державній прикордонній службі для інженерно-технічних споруд.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну меж Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Вилучені землі передано Державній прикордонній службі для облаштування інженерно-технічних споруд. Про це повідомляють у ДПСУ.

"Президент України указом №835/2024 змінив межі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Із його території вилучено земельні ділянки шириною 45 метрів уздовж державного кордону загальною площею 695,2 га", — сказано у повідомленні.

Як пояснюють в Держприкордонслужбі, ці землі передано прикордонникам для облаштування інженерно-технічних споруд, прикордонних знаків і комунікацій.

Загальна площа заповідника після змін становитиме 226 269,5 га.

В березні 2024 року вже повідомлялося, що частину територій Чорнобильського заповідника вздовж лінії кордону передадуть військовим частинам ДПСУ для формування ліній оборони.

Український військовий біля Чорнобильської АЕС Fullscreen
Український військовий біля Чорнобильської АЕС

Нагадаємо, у квітні 2022 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що військові РФ зазнали високої дози радіації, — і тепер на них чекає болісна смерть від променевої хвороби. Заражено близько 10 тисяч одиниць техніки. За словами Галущенка, росіяни рили окопи голими руками, пересипали радіоактивний пісок у мішки для укріплень і дихали зараженим пилом.

А співробітники НАЕК "Енергоатом" після перевірки ґрунтів дійшли висновку про те, що війська РФ зазнали впливу смертельної дози цезію та плутонію в зоні відчуження. Інші люди, які з ними контактували, також можуть померти від променевої хвороби.