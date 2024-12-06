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Украина

Чернобыльский заповедник стал меньше по указу Зеленского: названа причина

Чернобыльская зона, чернобыль, ГПС, пограничники
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA | Чернобыльская зона

Полосу земли шириной 45 метров передали Государственной пограничной службе для инженерно-технических сооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении границ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Изъятые земли переданы Государственной пограничной службе для обустройства инженерно-технических сооружений. Об этом сообщают в ГПСУ.

"Президент Украины указом №835/2024 изменил границы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. С его территории изъяты земельные участки шириной 45 метров вдоль государственной границы общей площадью 695,2 га", — сказано в сообщении.

Как объясняют в Госпогранслужбе, эти земли переданы пограничникам для обустройства инженерно-технических сооружений, пограничных знаков и коммуникаций.

Общая площадь заповедника после изменений составит 226 269,5 га.

В марте 2024 года уже сообщалось, что часть территорий Чернобыльского заповедника вдоль линии границы передадут воинским частям ГПСУ для формирования линий обороны.

Украинский военный возле Чернобыльской АЭС Fullscreen
Украинский военный возле Чернобыльской АЭС

Напомним, в апреле 2022 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что военные РФ подверглись высокой дозе радиации, — и теперь их ждет мучительная смерть от лучевой болезни. Заражено около 10 тысяч единиц техники. По словам Галущенко, россияне рыли окопы голыми руками, пересыпали радиоактивный песок в мешки для укреплений и дышали зараженной пылью.

А сотрудники НАЭК "Энергоатом" после проверки почв пришли к выводу о том, что войска РФ подверглись воздействию смертельной дозы цезия и плутония в зоне отчуждения. Другие люди, которые с ними контактировали, также могут умереть от лучевой болезни.