Чернобыльский заповедник стал меньше по указу Зеленского: названа причина

Полосу земли шириной 45 метров передали Государственной пограничной службе для инженерно-технических сооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении границ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Изъятые земли переданы Государственной пограничной службе для обустройства инженерно-технических сооружений. Об этом сообщают в ГПСУ.

"Президент Украины указом №835/2024 изменил границы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. С его территории изъяты земельные участки шириной 45 метров вдоль государственной границы общей площадью 695,2 га", — сказано в сообщении.

Как объясняют в Госпогранслужбе, эти земли переданы пограничникам для обустройства инженерно-технических сооружений, пограничных знаков и коммуникаций.

Общая площадь заповедника после изменений составит 226 269,5 га.

В марте 2024 года уже сообщалось, что часть территорий Чернобыльского заповедника вдоль линии границы передадут воинским частям ГПСУ для формирования линий обороны.

Украинский военный возле Чернобыльской АЭС

Напомним, в апреле 2022 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что военные РФ подверглись высокой дозе радиации, — и теперь их ждет мучительная смерть от лучевой болезни. Заражено около 10 тысяч единиц техники. По словам Галущенко, россияне рыли окопы голыми руками, пересыпали радиоактивный песок в мешки для укреплений и дышали зараженной пылью.

А сотрудники НАЭК "Энергоатом" после проверки почв пришли к выводу о том, что войска РФ подверглись воздействию смертельной дозы цезия и плутония в зоне отчуждения. Другие люди, которые с ними контактировали, также могут умереть от лучевой болезни.