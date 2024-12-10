В Україні майбутнім суддям дозволили не складати тест на IQ: Зеленський підписав закон

Тест на IQ не давав шансу кандидатам з низьким рівнем інтелекту зайняти місце судді. Завжди знайдеться геній, який набере вищий бал, що є дискримінацією щодо інших, впевнені автори змін.

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Майбутнім українським суддям не варто переживати через перевірки їхнього рівня IQ. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідні зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів".

Відтепер претендентам на посади в апеляційних судах і Вищому антикорупційному суді (ВАКС) не доведеться складати тест, що визначає їхній рівень інтелекту. Прибирається вимога про набір 75% прохідного бала під час когнітивного тестування. Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) визначить його самостійно й анонімно.

У пояснювальній записці наводиться аргументація рішення. Під час підготовки до проведення тестування на IQ у 2023 році з'ясувалося, що оцінки когнітивних здібностей проводять за кардинально різною методологією.

"Це несе в собі ризик застосування неналежних засобів вимірювання та оцінки здібностей кандидатів на вакантні посади суддів", — наголосили автори змін.

Конкурси до апеляційних судів і ВАКС включатимуть тестування з історії української державності, загальні правові знання та спеціалізації суду (адміністративна, господарська або загальна). ВККС встановлює прохідний бал кваліфікаційного іспиту, який не може бути нижчим за 75% максимально можливого бала за кожне тестування та практичне завдання кваліфікаційного іспиту.

Відсіювання кандидатів за цим принципом визнали абсолютно обґрунтованим, оскільки більшість професійних юристів може виконати завдання на результат, близький до максимального. А у випадку тесту на IQ ситуація інша: максимально можливий бал навряд чи можна встановити, оскільки завжди може знайтися геніальна людина, яка набере ще вищий бал, зазначають автори.

"Зазначена вимога закону обмежує кандидатів із середньозваженим рівнем інтелекту в продовженні участі в конкурсі. Комісії доведеться працювати лише з кандидатами з високими показниками загального інтелекту, виміряними за методикою, що може не дати змогу зробити достовірний висновок", — ідеться в записці.

Стверджується, що ВККС не зможе оцінити професійні знання та навички кандидата, якщо він не подолає "необґрунтовано високий бар'єр у досить специфічному виді тестування".

Нагадаємо, що 5 листопада 2024 року зі 122 кандидатів на посади суддів апеляційного суду прохідний бал за IQ-тестом набрали лише 22 особи. Мінімальний бал для претендентів становив 108,75 бала (75%) зі 145 максимальних.

У Харкові співбесіду на посаду судді не пройшла Вікторія Павлова, яка вкрала цукрову пудру в магазині. До проходження конкурсу вона працювала помічницею судді.