В Украине будущим судьям разрешили не сдавать тест на IQ: Зеленский подписал закон

Тест на IQ не давал шанса кандидатам с низким уровнем интеллекта занять место судьи. Всегда найдется гений, который наберет более высокий балл, что является дискриминацией по отношению к другим, уверены авторы изменений.

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Будущим украинским судьям не стоит переживать за проверки их уровня IQ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судей".

Теперь претендентам на должности в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) не придется сдавать тест, определяющий их уровень интеллекта. Убирается требование о наборе 75% проходного балла во время когнитивного тестирования. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) определит его самостоятельно и анонимно.

В пояснительной записке приводится аргументация решения. При подготовке к проведению тестирования на IQ в 2023 году выяснилось, что оценки когнитивных способностей проводятся по кардинально разной методологии.

"Это несет в себе риск применения ненадлежащих средств измерения и оценки способностей кандидатов на вакантные должности судей", — отметили авторы изменений.

Конкурсы в апелляционные суды и ВАКС будут включать тестирование по истории украинской государственности, общие правовые знания и специализации суда (административная, хозяйственная или общая). ВККС устанавливает проходной балл квалификационного экзамена, который не может быть ниже 75% максимально возможного балла за каждое тестирование и практическое задание квалификационного экзамена.

Отсеивание кандидатов по данному принципу признали абсолютно обоснованным, так как большинство профессиональных юристов может выполнить задания на результат, близкий к максимальному. А в случае теста на IQ ситуация иная: максимально возможный балл вряд ли можно установить, так как всегда может найтись гениальный человек, который наберет еще более высокий балл, отмечают авторы.

"Указанное требование закона ограничивает кандидатов со средневзвешенным уровнем интеллекта в продолжении участия в конкурсе. Комиссии придется работать только с кандидатами с высокими показателями общего интеллекта, измеренными по методике, которая может не дать возможность сделать достоверный вывод", — говорится в записке.

Утверждается, что ВККС не сможет оценить профессиональные знания и навыки кандидата, если он не преодолеет "необоснованно высокий барьер в довольно специфическом виде тестирования".

Напомним, что 5 ноября 2024 года из 122 кандидатов на должности судей апелляционного суда проходной балл по IQ-тесту набрали только 22 человека. Минимальный балл для претендентов составил 108,75 балла (75%) из 145 максимальных.

В Харькове собеседование на должность судьи не прошла Виктория Павлова, укравшая сахарную пудру в магазине. До прохождения конкурса она работала помощницей судьи.