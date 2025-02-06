Палицею та ланцюгом: у Києві компанія підлітків жорстоко побила хлопця (відео)

П'ятеро підлітків, приховуючи обличчя під масками, налетіли на одного хлопця і почали його бити. Перед цим компанія познайомилася з ним в інтернеті під виглядом 17-річної дівчинки, пишуть у соцмережах.

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В Оболонському районі Києва побили підлітка, правоохоронці з'ясовують обставини інциденту. Про це повідомила пресслужба столичної поліції в Telegram.

Перед реакцією поліції в київських пабліках показали відео, на якому група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, били хлопця і хвалилися, що відібрали його телефон.

Автори кадрів стверджують, що підлітки застосовували ланцюг і палиці під час побиття. Усе почалося з того, що вони познайомилися в інтернеті з хлопцем під виглядом 17-річної дівчинки і призначили йому зустріч.

Далі підлітки налетіли на нього натовпом. Виходячи з відеоматеріалу, у побитті брало участь п'ятеро осіб. Потерпілому вдалося втекти, але він втратив телефон, який підібрали кривдники.

Інформацію про те, що трапилося, правоохоронці виявили ввечері 6 лютого під час моніторингу соціальних мереж. Заяв та повідомлень до територіального управління поліції щодо події не надходило.

Нагадаємо, у Братиславі нещодавно побили українця біля торгового центру. Чоловік отримав численні травми і помер наступного дня в лікарні.

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