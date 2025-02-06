Палкой и цепью: в Киеве компания подростков жестоко избила парня (видео)

Пятеро подростков, скрывая лица под масками, налетели на одного парня и принялись его бить. Перед этим компания познакомилась с ним в интернете под видом 17-летней девочки, пишут в соцсетях.

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В Оболонском районе Киева избили подростка, правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Telegram.

Перед реакцией полиции в киевских пабликах показали видео, на котором группа подростков, скрывая свои лица под масками, избивали парня и хвастались, что отобрали его телефон.

Авторы кадров утверждают, что подростки применяли цепь и палки во время избиения. Все началось с того, что они познакомились в интернете с парнем под видом 17-летней девочки и назначили ему встречу.

Далее подростки налетели на него толпой. Исходя из видеоматериала, в избиении участвовало пять человек. Пострадавшему удалось сбежать, но он потерял телефон, который подобрали обидчики.

Информацию о случившемся правоохранители обнаружили вечером 6 февраля во время мониторинга социальных сетей. Заявлений и сообщений в территориальное управление полиции по событию не поступало.

Напомним, в Братиславе недавно избили украинца возле торгового центра. Мужчина получил многочисленные травмы и умер на следующий день в больнице.

Фокус писал об избиении в Одессе сотрудниками ТЦК сына писательницы Виктории Колтуновой. Мужчину вывезли за город и фактически оставили умирать.