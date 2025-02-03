В Словакии до смерти избили украинца: в МИД предположили совершение преступления по этническому мотиву

Словацкие СМИ сообщают, что преступление могли совершить сотрудники частной охранной службы и патрульные полицейские.

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В четверг, 30 января в Братиславе возле торгового центра неизвестные лица избили украинца. С многочисленными травмами головы и тела мужчину доставили в больницу, где он умер на следующий день, рассказывает TA3.

Впоследствии было установлено, что мужчина — бездомный, а инцидент произошел после того, как он был пойман за кражу в магазине одежды New Yorker. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что его избивали в комнате за магазином.

Сейчас рассматривается несколько версий смерти гражданина Украины.

"Согласно имеющимся на данный момент данным, есть подозрение, что на бездомного напали сотрудники частной охранной службы (ЧОП) и патруль полиции с Ружинова, прежде чем его нашли в торговом центре", — сообщают журналисты.

В издании АстіцаІіту со ссылкой на госсекретаря внутренних дел Люси Куриловскую добавили, пока невозможно сказать, была ли это жестокость со стороны полиции.

"В этом случае будет проведена тщательная проверка, чтобы выяснить, все ли сотрудники полиции, если они являются подозреваемыми, выполнили свою задачу", — заявила Машкарова.

Убийство украинца в Словакии: реакция: реакция

На инцидент отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он отметил, что посольство уже обратилось к словацкой полиции и омбудсмену.

"Шокирован трагической смертью гражданина Украины в Братиславе. Мы не можем исключать этническую вражду как одну из причин этого преступления. По моим указаниям наше посольство уже обратилось к словацкой полиции и омбудсмену. Мы требуем беспристрастного расследования и ответственности", — написал он в сети Х.

В посольстве Украины в Словакии добавили, что не исключается совершение преступления по этническому происхождению.

"Украинская сторона не исключает совершения этого преступления по этническому происхождению на фоне безосновательного нагнетания антиукраинских настроений в словацком обществе и рассматривает этот трагический инцидент как грубое нарушение основополагающих прав человека и принципов верховенства права", — отметили там.

В ведомстве призвали соответствующие органы Словакии к беспристрастному, всестороннему и оперативному проведению расследования по факту смерти украинца. Там обратились с просьбой к омбудсмену Словацкой Республики способствовать установлению всех обстоятельств этого дела.

Напомним, в начале января премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил существенно сократить поддержку украинцев в Словакии. Его заявление было сделано в ответ на прекращение Украиной транзита российского газа.

Впоследствии в Словакии полиция задержала гражданина Украины по подозрению в подготовке якобы "государственного переворота". Руководительница полиции Яна Машкарова заявила о намерении депортировать украинца "как можно быстрее".