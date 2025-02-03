У Словаччині до смерті побили українця: в МЗС припустили скоєння злочину за етнічним мотивом

Словацькі ЗМІ повідомляють, що злочин могли скоїти співробітники приватної охоронної служби та патрульні поліцейські.

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У четвер, 30 січня в Братиславі поблизу торгового центру невідомі особи побили українця. З численними травами голови та тіла чоловіка доставили в лікарню, де він помер наступного дня, розповідає TA3.

Згодом було встановлено, що чоловік — безпритульний, а інцидент трапився після того, як його було спіймано за крадіжкою в магазині одягу New Yorker. Запис із камери відеоспостереження показав, що його били в кімнаті за магазином.

Наразі розглядається кілька версій смерті громадянина України.

"Згідно з наявними на даний момент даними, є підозра, що на безпритульного напали співробітники приватної охоронної служби (ЧОП) та патруль поліції з Ружинова, перш ніж його знайшли у торговому центрі", — повідомляють журналісти.

У виданні Аktuality з посиланням на держсекретаря внутрішніх справ Люсі Куриловську додали, поки що неможливо сказати, чи це була жорстокість з боку поліції.

"У цьому випадку буде проведено ретельну перевірку, щоб з'ясувати, чи всі співробітники поліції, якщо вони є підозрюваними, виконали своє завдання", — заявила Машкарова.

Вбивство українця в Словаччині: реакція

На інцидент відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що посольство вже звернулось до словацької поліції та омбудсмена.

"Шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі. Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. За моїми вказівками наше посольство вже звернулося до словацької поліції та омбудсмена. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та відповідальності", — написав він в мережі Х.

В посольстві України в Словаччині додали, що не виключається скоєння злочину за етнічним походженням.

"Українська сторона не виключає вчинення цього злочину за етнічним походженням на фоні безпідставного нагнітання антиукраїнських настроїв у словацькому суспільстві та розглядає цей трагічний інцидент як грубе порушення основоположних прав людини та принципів верховенства права", — зазначили там.

У відомстві закликали відповідні органи Словаччини до неупередженого, всебічного та оперативного проведення розслідування за фактом смерті українця. Там звернулись із проханням до омбудсмена Словацької Республіки сприяти встановленню усіх обставин цієї справи.

Нагадаємо, на початку січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив суттєво скоротити підтримку українців у Словаччині. Його заява була зроблена у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу.

Згодом у Словаччині поліція затримала громадянина України за підозрою у підготовці нібито "державного перевороту". Очільниця поліції Яна Машкарова заявила про намір депортувати українця "якнайшвидше".