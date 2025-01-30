Словаччина депортує українця через нібито підготовку "державного перевороту"

За даними українських ЗМІ, у вітчизняному МЗС підтвердили, що їм відомо про затримання українця 1966 року народження. Його звинувачують у "загрозі національній безпеці" Словаччини.

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У Словаччині поліція затримала громадянина України за підозрою у підготовці нібито "державного перевороту". Очільниця поліції Яна Машкарова заявила про намір депортувати українця "якнайшвидше". Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

"Наразі одна особа перебуває в Управлінні прикордонної та міграційної поліції, де здійснюється адміністративне видворення", – зазначила Машкарова.

Раніше комітет з питань оборони та безпеки мав розглянути секретний звіт Словацької інформаційної служби (SIS) щодо можливого державного перевороту, проте засідання не відбулося. Опозиція мала намір поставити запитання про діяльність проросійської організації "Брат за брата".

Машкарова не розкрила деталей про особу, яку висилають, але підтвердила її українське громадянство. На запитання, чи був у підготовці перевороту задіяний лише один українець, глава поліції відповіла, що "не може надати більше інформації". Вона також не уточнила, коли саме відбудеться депортація та чи перебувала особа у міжнародному розшуку.

"Поліція комплексно аналізує весь звіт SIS та осіб, які в ньому згадуються. Додаткові особи будуть внесені до національної системи блокування, що унеможливить їхній в’їзд на територію Словаччини", — зазначила вона.

Очільник парламентського комітету з безпеки, член партії Smer Ріхард Глюк наголосив, що остаточне рішення про депортацію ухвалює Міністерство внутрішніх справ, і він чекає на детальнішу інформацію.

"Ми всі погоджуємося, що один чоловік навряд чи міг би влаштувати переворот", — заявив Глюк.

Журналісти також запитали його, чи є висилка адекватним покаранням у разі підтвердження підготовки перевороту. Він відповів, що "найбільшим покаранням для нього є повернення додому, оскільки, найімовірніше, його заарештують і відправлять до армії".

Опозиційний депутат від партії SaS Юрай Крупа, сумнівається у правдивості інформації про українця. Він вважає, що справа може бути сфальсифікованою.

"Якщо справді готувався переворот, після якого якась хунта насильно захопить владу, це мало б бути щонайменше суворо засекречено", — сказав Крупа.

За його словами, якщо Словаччина висилає українського громадянина, вона повинна запросити співпрацю з Києвом, адже Україна є "дружньою" державою.

Видання "Бабель" з посиланням на МЗС України повідомило, що затриманий українець 1966 року народження. Його звинувачують у "загрозі національній безпеці" Словаччини. Українські дипломати тримають справу на особливому контролі, затриманому надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, 24 січня у Словаччині відбулися акції протесту проти прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Мітингувальники вимагали відставки політика "заради майбутнього Словаччини".

25 січня Роберт Фіцо заявив, що третина учасників протестів проти політики його уряду нібито є українцями, і повідомив, що у відставку не збирається.