"Майдан" проти Фіцо: у містах Словаччини тисячі людей вийшли на мітинги (фото)

Мітинги організовує ініціатива "Мир України" та місцеві опозиціонери. Люди вимагають, щоб прем'єр-міністр Роберт Фіцо пішов у відставку "заради майбутнього країни".

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Більш ніж у 20 містах Словаччини ввечері 23 січня проходять акції протесту проти політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Основне гасло учасників акції — "Словаччина — це Європа", повідомило місцеве видання Aktuality.

Мітинги в Словаччині організовує ініціатива "Мир України" та опозиційні політичні партії. Протести відбудуться також у низці європейських міст — у Люксембурзі, Ньюбриджі, Кракові, Копенгагені та Берліні.

Примітно, що Роберт Фіцо раніше говорив, що в його країні намагаються організувати Майдан. З цією метою в країну нібито приїхали іноземні експерти, які мали досвід підготовки протестів у Грузії та Майдану в Україні.

Організатори акцій протесту в столиці Братиславі кажуть, що загалом прийшло до 60 000 людей. У натовпі на мітингу можна було побачити багато літніх людей і сім'ї з маленькими дітьми, повідомляють журналісти.

Люди вимагають, щоб прем'єр-міністр Роберт Фіцо пішов у відставку "заради майбутнього Словаччини", водночас закликаючи його дотримуватися закону і поважати незалежність інституцій.

Присутні закликають владу відмовитися від будь-якого співробітництва з Росією і присікти спроби Фіцо змінити зовнішню політику Словаччини на порушення зобов'язань перед ЄС і НАТО.

Співробітники поліції стежать за перебігом мітингу по всій Словаччині та намагаються забезпечити всі заходи безпеки для мирних зібрань. Крім цього, у Словаччині проводять і контракцію під гаслом "Словаччина — не Україна", у Братиславі на неї прийшло лише 40 осіб.

Фокус уже писав про погрози Фіцо накласти вето на фінансову допомогу Україні від ЄС. Прем'єру не подобається, що словацька опозиція хотіла підтримати Україну на її шляху до НАТО.

У Словаччині хотіли припинити резервне постачання електроенергії Україні. Експерти тоді говорили, що такий сценарій "реально не несе" серйозних загроз для електропостачання України.