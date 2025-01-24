"Майдан" против Фицо: в городах Словакии тысячи людей вышли на митинги (фото)

Митинги организует инициатива "Мир Украины" и местные оппозиционеры. Люди требуют, чтобы премьер-министр Роберт Фицо ушел в отставку "ради будущего страны".

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Более чем в 20 городах Словакии вечером 23 января проходят акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо. Основной лозунг участников акции — "Словакия — это Европа", сообщило местное издание Aktuality.

Митинги в Словакии организует инициатива "Мир Украины" и оппозиционные политические партии. Протесты пройдут также в ряде европейских городов — в Люксембурге, Ньюбридже, Кракове, Копенгагене и Берлине.

Примечательно, что Роберт Фицо ранее говорил, что в его стране пытаются организовать Майдан. С этой целью в страну якобы приехали иностранные эксперты, имевшие опыт подготовки протестов в Грузии и Майдана в Украине.

Организаторы акций протеста в столице Братиславе говорят, что всего пришло до 60 000 человек. В толпе на митинге можно было увидеть много пожилых людей и семьи с маленькими детьми, сообщают журналисты.

Люди требуют, чтобы премьер-министр Роберт Фицо ушел в отставку "ради будущего Словакии", одновременно призывая его соблюдать закон и уважать независимость институтов.

Собравшиеся призывают власти отказаться от любого сотрудничества с Россией и пресечь попытки Фицо изменить внешнюю политику Словакии в нарушение обязательств перед ЕС и НАТО.

Сотрудники полиции следят за ходом митинга по всей Словакии и пытаются обеспечить все меры безопасности для мирных собраний. Кроме этого, в Словакии проводят и контракции под лозунгом "Словакия — не Украина", в Братиславе на нее пришло всего 40 человек.

Фокус уже писал об угрозах Фицо наложить вето на финансовую помощь Украине от ЕC. Премьеру не нравится, что словацкая оппозиция хотела поддержать Украину в ее пути в НАТО.

В Словакии хотели прекратить резервные поставки электроэнергии Украине. Эксперты тогда говорили, что такой сценарий "реально не несет" серьезных угроз для электроснабжения Украины.