Словакия депортирует украинца из-за якобы подготовки "государственного переворота"

По данным украинских СМИ, в отечественном МИД подтвердили, что им известно о задержании украинца 1966 года рождения. Его обвиняют в "угрозе национальной безопасности" Словакии.

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В Словакии полиция задержала гражданина Украины по подозрению в подготовке якобы "государственного переворота". Глава полиции Яна Машкарова заявила о намерении депортировать украинца "как можно быстрее". Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

"Сейчас один человек находится в Управлении пограничной и миграционной полиции, где осуществляется административное выдворение", — отметила Машкарова.

Ранее комитет по вопросам обороны и безопасности должен был рассмотреть секретный отчет Словацкой информационной службы (SIS) о возможном государственном перевороте, однако заседание не состоялось. Оппозиция намеревалась задать вопрос о деятельности пророссийской организации "Брат за брата".

Машкарова не раскрыла деталей о высылаемом лице, но подтвердила его украинское гражданство. На вопрос, был ли в подготовке переворота задействован только один украинец, глава полиции ответила, что "не может предоставить больше информации". Она также не уточнила, когда именно состоится депортация и находился ли человек в международном розыске.

"Полиция комплексно анализирует весь отчет SIS и лиц, которые в нем упоминаются. Дополнительные лица будут внесены в национальную систему блокировки, что сделает невозможным их въезд на территорию Словакии", — отметила она.

Глава парламентского комитета по безопасности, член партии Smer Рихард Глюк отметил, что окончательное решение о депортации принимает Министерство внутренних дел, и он ждет более подробной информации.

"Мы все согласны, что один человек вряд ли мог бы устроить переворот", — заявил Глюк.

Журналисты также спросили его, является ли высылка адекватным наказанием в случае подтверждения подготовки переворота. Он ответил, что "самым большим наказанием для него является возвращение домой, поскольку, скорее всего, его арестуют и отправят в армию".

Оппозиционный депутат от партии SaS Юрай Крупа, сомневается в правдивости информации об украинце. Он считает, что дело может быть сфальсифицировано.

"Если действительно готовился переворот, после которого какая-то хунта насильно захватит власть, это должно быть по меньшей мере строго засекречено", — сказал Крупа.

По его словам, если Словакия высылает украинского гражданина, она должна запросить сотрудничество с Киевом, ведь Украина является "дружественным" государством.

Издание "Бабель" со ссылкой на МИД Украины сообщило, что задержан украинец 1966 года рождения. Его обвиняют в "угрозе национальной безопасности" Словакии. Украинские дипломаты держат дело на особом контроле, задержанному оказывают необходимую помощь.

Напомним, 24 января в Словакии состоялись акции протеста против премьер-министра страны Роберта Фицо. Митингующие требовали отставки политика "ради будущего Словакии".

25 января Роберт Фицо заявил, что треть участников протестов против политики его правительства якобы являются украинцами, и сообщил, что в отставку не собирается.