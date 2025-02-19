Словакия представила инновационный самоходный миномет AM120 с высокой огневой мощью (фото)

AM120 установлен на шасси Tatra 815-7, огневая система предназначена для быстрого развертывания в сложных оперативных условиях. Прочная конструкция оснащена бронированной кабиной Puma L2 Long.

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На оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби словацкая оборонная промышленность представила свой инновационный самоходный миномет AM120 — передовую платформу, сочетающую в себе современную автоматику, огневую мощь и мобильность. Об этом сообщает портал Army Recognition.

Разработанный ZTS Šspecial в сотрудничестве с ключевыми региональными партнерами, AM120 представляет собой значительный шаг вперед в современных системах непрямой огневой поддержки.

AM120 установлен на шасси Tatra 815-7 6×6, огневая система предназначена для быстрого развертывания в сложных оперативных условиях. Прочная конструкция оснащена бронированной кабиной Puma L2 Long, которая обеспечивает улучшенную защиту экипажа в боевых ситуациях. Самоходная минометная система включает в себя автоматизированную башню, которая позволяет дистанционно управлять ею из кабины транспортного средства, а также резервную станцию оператора, встроенную в башню для резервирования. Эта функция позволяет эффективно управлять огнем, без необходимости от экипажа покидать безопасное место в машине, даже во враждебных условиях.

Огневая мощь AM120 словацкого миномета впечатляет.

Миномет AM120

Огневая мощь AM120 — еще один примечательный аспект конструкции словацкой разработки. Вооруженная 120-мм минометом, система может вести огонь по целям с минимальной эффективной дальностью 504 метра, максимальная дальность — 8600 метров.

Автоматизированный механизм заряжания обеспечивает скорострельность от 18 до 20 выстрелов в минуту, что гарантирует постоянную огневую поддержку в ходе боевых действий.

Благодаря бортовой карусели, которая может делать до 60 выстрелов, AM120 способен поддерживать боевую готовность без необходимости частого пополнения запасов.

Напомним, что вместо THAAD корейская Hanwha предлагает Ближнему Востоку систему ПВО нового поколения.

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