Когда РЭБ не работает: в ВСУ показали, как обнаружить расчет БПЛА на оптоволокне (видео)

В одном эпизоде россияне успели запустить шесть беспилотников с оптоволоконной связью, но бойцы Нацгвардии сумели обнаружить место запусков и нанесли ответный удар.

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Бойцы батальона беспилотных систем "Призрак Хортицы" 15-й бригады Национальной гвардии Украины сумели обнаружить и уничтожить операторов российских дронов, управляемых через оптоволоконный кабель. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях 17 февраля.

Эти аппараты считались защищенными от радиоэлектронного подавления (РЭБ) и радиотехнической разведки (РТР), но практика показала, что у них есть слабые места.

Выявлению дислокации противника помогли природные факторы. На кадрах показано, как кабель, освещенный низким солнцем, создал визуальный ориентир, по которому удалось установить направление к укрытию российских операторов.

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"Птахи Мадяра" нашли управу на российские FPV-дроны с оптоволокном (видео)

После анализа маршрутов полета шести вражеских дронов удалось определить возможное местоположение группы противника.

В результате украинские бойцы нанесли удар по обнаруженной позиции с помощью FPV-дронов и добили неприятеля сбросами боеприпасов. В результате было ликвидировано пять российских военнослужащих.

Вместе с тем в своих комментариях обозреватели Defense Express отметили, что такая уязвимость присуща и украинским беспилотникам, поєтому противник также сможет таким образом обнаруживать позиции украинских операторов.

"Необходимо понимать, что аналогичным методом поиска начнет пользоваться, если уже не пользуется враг. И именно эту особенность и демассирующий фактор дронов на оптоволоконные следует учитывать и украинским операторам", — подчеркнули эксперты.

Напомним, подразделение беспилотных систем ВСУ "Птахи Мадяра" опубликовали кадры успешной боевой работы против оккупантов. На видео украинские операторы сожгли три системы "Град", САУ и новейший российский танк Т-90М с системой активной защиты.