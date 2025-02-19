Коли РЕБ не працює: у ЗСУ показали, як виявити розрахунок БПЛА на оптоволокні (відео)

В одному епізоді росіяни встигли запустити шість безпілотників з оптоволоконним зв'язком, але бійці Нацгвардії зуміли виявити місце запусків і завдали удару у відповідь.

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Бійці батальйону безпілотних систем "Привид Хортиці" 15-ї бригади Національної гвардії України зуміли виявити і знищити операторів російських дронів, керованих через оптоволоконний кабель. Відповідне відео було опубліковано в соцмережах 17 лютого.

Ці апарати вважалися захищеними від радіоелектронного придушення (РЕБ) і радіотехнічної розвідки (РТР), але практика показала, що у них є слабкі місця.

Виявленню дислокації противника допомогли природні чинники. На кадрах показано, як кабель, освітлений низьким сонцем, створив візуальний орієнтир, за яким вдалося встановити напрямок до укриття російських операторів.

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"Птахи Мадяра" знайшли управу на російські FPV-дрони з оптоволокном (відео)

Після аналізу маршрутів польоту шести ворожих дронів вдалося визначити можливе місце розташування групи противника.

У результаті українські бійці завдали удару по виявленій позиції за допомогою FPV-дронів і добили ворога скиданнями боєприпасів. У результаті було ліквідовано п'ять російських військовослужбовців.

Водночас у своїх коментарях оглядачі Defense Express зазначили, що така вразливість притаманна й українським безпілотникам, тож противник також зможе в такий спосіб виявляти позиції українських операторів.

"Необхідно розуміти, що аналогічним методом пошуку почне користуватися, якщо вже не користується ворог. І саме на цю особливість і демасуючий фактор дронів на оптоволоконні слід зважати й українським операторам", — підкреслили експерти.

Нагадаємо, підрозділ безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" опублікували кадри успішної бойової роботи проти окупантів. На відео українські оператори спалили три системи "Град", САУ і новітній російський танк Т-90М із системою активного захисту.