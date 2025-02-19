Вместо THAAD: корейская Hanwha предлагает Ближнему Востоку систему ПВО нового поколения

На выставке IDEX в ОАЭ южнокорейская компания представила два комплекса противовоздушной обороны M-SAM и L-SAM. Последний предназначен для перехвата баллистических ракет на высотах 50–60 км.

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Южнокорейская компания Hanwha Aerospace на выставке IDEX 2025 продемонстрировала передовые системы противовоздушной обороны (ПВО), включая комплексы M-SAM и L-SAM, предназначенные для противодействия современным ракетным угрозам. Об этом 18 февраля сообщили обозреватели Army Recognition.

Отмечается, что компания заключила с ОАЭ контракт на сумму 3,5 млрд долларов на поставку комплексов M-SAM (Cheongung), включая обучение персонала, техническое обслуживание, а также передачу в перспективе технологий. Причем после сделки с Абу-Даби аналогичные заказы разместили Саудовская Аравия и Ирак.

Комплексы M-SAM и L-SAM

M-SAM (Cheongung) – южнокорейская зенитно-ракетная система средней дальности, созданная для замены устаревших MIM-23 HAWK. Данный комплекс способен поражать баллистические ракеты и имеет улучшенные характеристики:

Дальность поражения: 20–50 км

Высота перехвата: 15–40 км (в зависимости от цели)

Максимальная скорость ракеты: 5 Махов (1,7 км/с)

Одновременное сопровождение целей: до 6

Компания Hanwha также работает над L-SAM – системой ПРО верхнего уровня, аналогичной американской THAAD, предназначенной для перехвата баллистических ракет на высотах 50–60 км. Она использует метод "hit-to-kill" и оснащена многофункциональным радаром MFR. Разработка должна завершиться в 2024 году, серийное производство намечено на 2027 год. Параллельно компания ведет работы и над L-SAM II, который увеличит зону перехвата в 3–4 раза и должен быть готов к 2028 году.

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Эти системы ориентированы на защиту критически важных объектов – госучреждений, аэропортов, нефтеперерабатывающих заводов – от угроз роевых дронов. Таким образом Hanwha Aerospace укрепляет позиции на международном рынке ПВО, и в частности, на Ближнем Востоке, предлагая многоуровневые системы обороны, интегрированные в противоракетные комплексы стран-заказчиков.

Напомним, в рамках проекта FrankenSAM британские специалисты разработали зенитно-ракетный комплекс Gravehawk для усиления ПВО Украины. Данный ЗРК малого радиуса действия использует советские ракеты Р-73 с дальностью поражения 12 км.