Замість THAAD: корейська Hanwha пропонує Близькому Сходу систему ППО нового покоління

На виставці IDEX в ОАЕ південнокорейська компанія представила два комплекси протиповітряної оборони M-SAM і L-SAM. Останній призначений для перехоплення балістичних ракет на висотах 50-60 км.

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Південнокорейська компанія Hanwha Aerospace на виставці IDEX 2025 продемонструвала передові системи протиповітряної оборони (ППО), включно з комплексами M-SAM і L-SAM, призначеними для протидії сучасним ракетним загрозам. Про це 18 лютого повідомили оглядачі Army Recognition.

Зазначається, що компанія уклала з ОАЕ контракт на суму 3,5 млрд доларів на постачання комплексів M-SAM (Cheongung), включно з навчанням персоналу, технічним обслуговуванням, а також передачею в перспективі технологій. Причому після угоди з Абу-Дабі аналогічні замовлення розмістили Саудівська Аравія та Ірак.

Комплекси M-SAM і L-SAM

M-SAM (Cheongung) — південнокорейська зенітно-ракетна система середньої дальності, створена для заміни застарілих MIM-23 HAWK. Даний комплекс здатний вражати балістичні ракети і має поліпшені характеристики:

Дальність ураження: 20-50 км

Висота перехоплення: 15-40 км (залежно від цілі)

Максимальна швидкість ракети: 5 Махів (1,7 км/с)

Одночасний супровід цілей: до 6

Компанія Hanwha також працює над L-SAM — системою ПРО верхнього рівня, аналогічною американській THAAD, призначеної для перехоплення балістичних ракет на висотах 50-60 км. Вона використовує метод "hit-to-kill" і оснащена багатофункціональним радаром MFR. Розробка має завершитися 2024 року, серійне виробництво намічено на 2027 рік. Паралельно компанія веде роботи і над L-SAM II, який збільшить зону перехоплення в 3-4 рази та має бути готовий до 2028 року.

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Ці системи орієнтовані на захист критично важливих об'єктів — держустанов, аеропортів, нафтопереробних заводів — від загроз ройових дронів. Таким чином Hanwha Aerospace зміцнює позиції на міжнародному ринку ППО, і зокрема, на Близькому Сході, пропонуючи багаторівневі системи оборони, інтегровані в протиракетні комплекси країн-замовників.

Нагадаємо, в рамках проєкту FrankenSAM британські фахівці розробили зенітно-ракетний комплекс Gravehawk для посилення ППО України. Цей ЗРК малого радіусу дії використовує радянські ракети Р-73 з дальністю ураження 12 км.