Словаччина представила інноваційний самохідний міномет AM120 з високою вогневою міццю (фото)

AM120 встановлено на шасі Tatra 815-7, вогнева система призначена для швидкого розгортання в складних оперативних умовах. Міцна конструкція оснащена броньованою кабіною Puma L2 Long.

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На оборонній виставці IDEX 2025 в Абу-Дабі словацька оборонна промисловість представила свій інноваційний самохідний міномет AM120 — передову платформу, що поєднує в собі сучасну автоматику, вогневу міць і мобільність. Про це повідомляє портал Army Recognition.

Розроблений ZTS Šspecial у співпраці з ключовими регіональними партнерами, AM120 є значним кроком вперед у сучасних системах непрямої вогневої підтримки.

AM120 встановлено на шасі Tatra 815-7 6×6, вогнева система призначена для швидкого розгортання в складних оперативних умовах. Міцна конструкція оснащена броньованою кабіною Puma L2 Long, яка забезпечує поліпшений захист екіпажу в бойових ситуаціях. Самохідна мінометна система має в собі автоматизовану вежу, яка дозволяє дистанційно керувати нею з кабіни транспортного засобу, а також резервну станцію оператора, вбудовану в вежу для резервування. Ця функція дає змогу ефективно керувати вогнем, без необхідності від екіпажу залишати безпечне місце в машині, навіть у ворожих умовах.

Вогнева міць AM120 словацького міномета вражає.

Міномет AM120

Вогнева міць AM120 — ще один примітний аспект конструкції словацької розробки. Озброєна 120-мм мінометом, система може вести вогонь по цілях з мінімальною ефективною дальністю 504 метри, максимальна дальність — 8600 метрів.

Автоматизований механізм заряджання забезпечує скорострільність від 18 до 20 пострілів на хвилину, що гарантує постійну вогневу підтримку під час бойових дій.

Завдяки бортовій каруселі, яка може робити до 60 пострілів, AM120 здатний підтримувати бойову готовність без необхідності частого поповнення запасів.

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