Источники в Москве говорят, что российские спецслужбы готовы к "решительным" действиям и планируют привести к власти в Украине людей, которые согласятся на все условия Кремля.

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Российская Федеральная служба безопасности готовит "Майдан" в Киеве для свержения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет российский общественный общественный проект Gulagu.net со ссылкой на источники в Москве.

По словам инсайдера, по крайней мере два департамента и управления ФСБ России совместно с одним из оперативных отделов службы внешней разведки работают над организацией протестов в столице Украины. Будут использовать манипулятивные тезисы об украинском президенте, которые провозглашал в частности президент США Дональд Трамп.

Этот же источник в конце 2024 года предупреждал авторов статьи о подготовке российскими спецслужбами информационно-психологической операции против Владимира Зеленского. По словам волонтеров проекта Gulagu.net, сейчас россияне планируют перейти к более решительным действиям, привлечь свой агентурный аппарат в Украине и привести в Офис президента и Кабинет министров Украины людей, которые согласились бы на все условия Москвы.

Заявления Трампа об Украине и Зеленском

Авторы проекта Gulagu.net отмечают, что Зеленский нанес Трампу личное оскорбление вторым отказом: предыдущий произошел во время его первого срока в Белом Доме, когда в сентябре 2019 года президент Украины отверг его требование расследовать дело против сына его оппонента Джо Байдена — Хантера Байдена. Скандал, получивший название "Украингейт", чуть не привел к импичменту Трампа. Сейчас, после отказа подписать соглашение о передаче 50% украинских недр американским компаниям, президент США начал публично атаковать Владимира Зеленского и "опустился до очевидной лжи", пишут волонтеры.

Трамп повторил нарратив российской пропаганды о том, что президентский рейтинг Зеленского якобы находится на уровне 4%, и вспомнил слова украинского лидера о том, что ему не известно, куда ушла половина из выделенных США Украине 350 миллиардов долларов помощи.

Также Дональд Трамп раскритиковал замечание президента Украины о том, что Киев не был приглашен на переговоры РФ и США в Саудовской Аравии.

"Сегодня я услышал, что "о, мы не были приглашены". Ты находишься в этом 3 года! Ты должен был закончить это 3 года назад, ты должен был никогда не начинать. Ты мог заключить сделку", — заявил президент США.

В то же время в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина негативных слов от Трампа не прозвучало.

Напомним, ночью с 18 на 19 февраля во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго Дональд Трамп заявил, что проведет личную встречу с Владимиром Путиным до конца февраля и выразил убеждение, что "Россия хочет остановить эту дикость".

18 февраля издание Financial Times писало, что Трамп может вывести все войска из Балтийских стран по требованию Владимира Путина.