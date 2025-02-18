По требованию Путина Трамп может вывести все войска из Балтийских стран, — Financial Times

Речь идет о выводе не менее 20 тысяч военных, которых после начала полномасштабного вторжения предыдущий президент США Байден отправил на континент. Таким образом Путин стремится сделать Европу "уязвимой" перед угрозой наступления России.

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Президент России Владимир Путин может пожелать новых "шагов навстречу" от новоизбранного главы США Дональда Трампа: на этот раз речь идет о выводе американского военного контингента, размещенного на территории всех постсоветских и в частности Балтийских стран после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман 18 февраля.

"Путин хочет вывести войска НАТО со всей бывшей советской империи", — говорится в публикации.

Такое мнение также озвучили некоторые европейские политики и американские дипломаты, что сообщали в издании The Economist 16 февраля. В частности речь идет о словах американского дипломата Джулии Смит, которая накануне высказывала опасения относительно того, что Трамп может пойти на уступки перед Путиным и вывести около 20 тысяч военных из Европы.

Таким образом, считает аналитик Financial Times Гидеон Рахман, Путин стремится ослабить Европу, сделать ее "уязвимой" перед российской угрозой.

Напомним, накануне стало известно о том, что европейские политики опасаются, что президент США Дональд Трамп примет практически любое соглашение с Путиным. При этом он может пойти даже на такие условия, которые будут опасными для Украины и всей Европы. Об этом подробнее Фокус писал 17 февраля.

В тот же день стало известно о заявлениях министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, который высказал мнение о том, что Трамп уже пошел на уступки Путину. Такие заявления прозвучали на фоне новостей о том, что Трамп не допускает участия европейских лидеров в переговорах по завершению войны в Украине. По его словам, это "жесткая" реальность.

Ранее в СМИ сообщили о заявлении посланника Дональда Трампа Кита Келлога, который сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Америка не видит Европы в предстоящих переговорах о завершении войны. Украина же, по мнению американских высокопоставленных чиновников, должна принимать в них участие. Подробности об этом рассказывал Фокус 15 февраля.