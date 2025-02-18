На вимогу Путіна Трамп може вивести усі війська із Балтійських країн, — Financial Times

Йдеться про виведення щонайменше 20 тисяч військових, яких після початку повномасштабного вторгнення попередній президент США Байден відправив на континент. У такий спосіб Путін прагне зробити Європу "вразливою" перед загрозою наступу Росії.

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Президент Росії Володимир Путін може забажати нових "кроків назустріч" від новообраного очільника США Дональда Трампа: цього разу йдеться про виведення американського військового контингенту, розміщеного на території усіх пострадянських та зокрема Балтійських країн після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив оглядач видання Financial Times Гідеон Рахман 18 лютого.

"Путін хоче вивести війська НАТО з усієї колишньої радянської імперії", — йдеться у публікації.

Таку думку також озвучили деякі європейські політики та американські дипломати, що повідомляли у виданні The Economist 16 лютого. Зокрема йдеться про слова американської дипломатки Джулії Сміт, яка напередодні висловлювала побоювання щодо того, що Трамп може піти на поступки перед Путіним і вивести близько 20 тисяч військових із Європи.

У такий спосіб, вважає аналітик Financial Times Гідеон Рахман, Путін прагне послабити Європу, зробити її "вразливою" перед російською загрозою.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що європейські політики побоюють, що президент США Дональд Трамп ухвалить практично будь-яку угоду з Путіним. При цьому він може піти навіть на такі умови, які будуть небезпечними для України та усієї Європи. Про це детальніше Фокус писав 17 лютого.

У той же день стало відомо про заяви міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, який висловив думку про те, що Трамп уже пішов на поступки Путіну. Такі заяви пролунали на тлі новин про те, що Трамп не допускає участі європейських лідерів у переговорах щодо завершення війни в Україні. За його словами, це "жорстка" реальність.

Раніше у ЗМІ повідомили про заяву посланника Дональда Трампа Кіта Келлога, який повідомив під час Мюнхенської безпекової конференції про те, що Америка не бачить Європи у майбутніх переговорах щодо завершення війни. Україна ж, на думку американських високопоставлених чиновників, має брати у них участь. Подробиці про це розповідав Фокус 15 лютого.