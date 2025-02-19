Хочуть повалити Зеленського: російські спецслужби готують "Майдан" в Україні, — Gulagu.net

Джерела у Москві кажуть, що російські спецслужби готові до "рішучих" дій і планують привести до влади в Україні людей, які погодяться на всі умови Кремля.

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Російська Федеральна служба безпеки готує "Майдан" у Києві для повалення президента України Володимира Зеленського. Про це пише російський громадський суспільний проєкт Gulagu.net із посиланням на джерела у Москві.

За словами інсайдера, принаймні два департаменти й управління ФСБ Росії спільно з одним з оперативних відділів служби зовнішньої розвідки працюють над організацією протестів у столиці України. Використовуватимуть маніпулятивні тези про українського президента, які проголошував зокрема президент США Дональд Трамп.

Це ж джерело наприкінці 2024 року попереджало авторів статті про підготовку російськими спецслужбами інформаційно-психологічної операції проти Володимира Зеленського. За словами волонтерів проєкту Gulagu.net, зараз росіяни планують перейти до більш рішучих дій, залучити свій агентурний апарат в Україні та привести до Офісу президента і Кабінету міністрів України людей, які погодилися б на всі умови Москви.

Заяви Трампа про Україну та Зеленського

Автори проєкту Gulagu.net зазначають, що Зеленський завдав Трампу особистої образи другою відмовою: попередня сталася під час його першого терміну у Білому Домі, коли у вересні 2019 року президент України відкинув його вимогу розслідувати справу проти сина його опонента Джо Байдена — Гантера Байдена. Скандал, який отримав назву "Українгейт", мало не призвів до імпічменту Трампа. Нині, після відмови підписати угоду про передання 50% українських надр американським компаніям, президент США почав публічно атакувати Володимира Зеленського та "опустився до очевидної брехні", пишуть волонтери.

Трамп повторив наратив російської пропаганди про те, що президентський рейтинг Зеленського нібито перебуває на рівні 4%, і згадав слова українського лідера про те, що йому не відомо, куди пішла половина з виділених США Україні 350 мільярдів доларів допомоги.

Також Дональд Трамп розкритикував зауваження президента України про те, що Київ не було запрошено на переговори РФ і США в Саудівській Аравії.

"Сьогодні я почув, що "о, ми не були запрошені". Ти перебуваєш у цьому 3 роки! Ти повинен був закінчити це 3 роки тому, ти повинен був ніколи не починати. Ти міг укласти угоду", — заявив президент США.

Водночас на адресу президента країни-агресора Володимира Путіна негативних слів від Трампа не прозвучало.

Нагадаємо, уночі з 18 на 19 лютого під час пресконференції у Мар-а-Лаго Дональд Трамп заявив, що проведе особисту зустріч із Володимиром Путіним до кінця лютого і висловив переконання, що "Росія хоче зупинити цю дикість".

18 лютого видання Financial Times писало, що Трамп може вивести усі війська із Балтійських країн на вимогу Володимира Путіна.