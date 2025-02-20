Наприкінці лютого в Україну прийде тепло: де повітря прогріється до +16 градусів (карта)

Різке потепління синоптики прогнозують ближче до початку весни. Плюсова температура встановиться в усіх регіонах України з 26 лютого, повідомили синоптики.

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В Україні очікується різке потепління ближче до початку весни. Сильні морози пробудуть буквально кілька днів, свідчить інформація метеорадара "Ventusky".

Починаючи з понеділка, 24 лютого, у низці регіонів очікується підвищення температури повітря до +5 градусів. На сході України протримається холодна погода — до -3 морозу.

З початком весни температура повітря збільшиться до +10 градусів, а в західних і південних областях — до +16 градусів.

Згідно з прогнозами, плюсова температура вдень встановиться в усіх регіонах України з 26 лютого. З цього дня прийдуть і опади.

Синоптикиня Наталка Діденко очікує потепління з 25 лютого. В останні дні лютого очікується суха і холодна погода через дію арктичних повітряних мас.

Нагадаємо, 21 лютого по всій Україні очікується холодна погода, вночі на сході прогнозують морози до -12...-19 градусів.

Фокус писав, як вночі 18 лютого в українських Карпатах зафіксували мороз до -30 градусів. Вдень трохи потеплішало до -25 градусів.