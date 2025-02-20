В конце февраля в Украину придет тепло: где воздух прогреется до +16 градусов (карта)

Резкое потепление синоптики прогнозируют ближе к началу весны. Плюсовая температура установится во всех регионах Украины с 26 февраля, сообщили синоптики.

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В Украине ожидается резкое потепление ближе к началу весны. Сильные морозы пробудут буквально несколько дней, свидетельствует информация метеорадара "Ventusky".

Начиная с понедельника, 24 февраля, в ряде регионов ожидается повышение температуры воздуха до +5 градусов. На востоке Украины продержится холодная погода — до -3 мороза.

С началом весны температура воздуха увеличится до +10 градусов, а в западных и южных областях — до +16 градусов.

Согласно прогнозам, плюсовая температура днем установится во всех регионах Украины с 26 февраля. С этого дня придут и осадки.

Синоптик Наталья Диденко ожидает потепление с 25 февраля. В последние дни февраля ожидается сухая и холодная погода из-за действия арктических воздушных масс.

Напомним, 21 февраля по всей Украине ожидается холодная погода, ночью на востоке прогнозируют морозы до -12…-19 градусов.

Фокус писал, как ночью 18 февраля в украинских Карпатах зафиксировали мороз до -30 градусов. Днем немного потеплело до -25 градусов.